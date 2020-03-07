المغرب يعزز موقعه بثاني مجموعات "كأس ديفيس"

هسبريس - و.م .ع

تمكن الفريق المغربي للتنس، اليوم السبت بالنادي الملكي للتنس في مراكش، من تعزيز موقعه ضمن المجموعة العالمية الثانية، في إطار كأس ديفيس، وذلك بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بأربع انتصارات مستحقة.

ويعد هذا الفوز مستحقا للفريق المغربي، الذي نجح في السيطرة على مجريات اللعب خلال المباريات التي أقيمت إلى حدود الآن، ضمن هذه المنافسة الرياضية الكبرى.

وخلال مباراة الفردي الأولى، نجح المغربي لامين وهاب المصنف في المرتبة 644 حسب ترتيب رابطة محترفي التنس، في الفوز على نظيره الفيتنامي المصنف في المرتبة 710، بمجموعتين لصفر (6-3 و6-2).

وفي مباراة الفردي الثانية، تغلب المصنف الأول وطنيا آدم منذر (المرتبة 450 حسب تصنيف رابطة محترفي التنس)، على لاعب التنس الفيتنامي فان فوونغ نغويين بواقع مجموعتين (6-1 و6-4).

واليوم السبت، تغلب الثنائي لامين وهاب وأنس فتار في مباراة الزوجي على الثنائي الفيتنامي نام هوانغ لي وكوك خانه بمجموعتين لصفر (6-4 و6-1)، فيما تغلب المغربي عيسى بنشقرون (المرتبة 1670)، في مباراة الفردي الثالثة على لينه غيانغ ترينه بواقع مجموعتين لواحدة (2-6 و6-3 و10-4).

وتقرر بالمناسبة إلغاء مباراة الفردي الرابعة، برسم اليوم الثاني والأخير من هذه المنافسات. ويتألف الفريق المغربيمن منذر آدم (المرتبة 450 حسب ترتيب رابطة محترفي التنس) ولامين وهاب (المرتبة 644) وأنس فتار (المرتبة 826) وعيسى بنشقرون (المرتبة 1670).

أما النخبة الفيتنامية فهي تتألف من كل من نام هوانغ لي (المرتبة 710 حسب ترتيب رابطة محترفي التنس) ومينه توان فام ولينه غيانغ ترينه وفان فونغ نغويين وكوك خانه لي.