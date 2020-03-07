الفتح يهزم الجيش الملكي في "الديربي الرباطي"

هسبريس - و.م .ع (صور: منير محيمدات)

انهزم فريق الجيش الملكي بميدانه أمام اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ20 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم للجيش الملكي محمد فكري في الدقيقة 10، قبل أن يقلب اتحاد الفتح تأخره إلى فوز بواسطة كل من الكاميروني جوسيف كومبوس (د50)، وأيوب سكومة (د50/ ض.ج).

وارتقى اتحاد الفتح الرياضي بعد هذا الفوز، وهو الثالث له على التوالي، للمركز الثاني برصيد 32 نقطة، إلى جانب نهضة بركان، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما تراجع الجيش الملكي للمركز الخامس، وتوقف رصيده عند 30 نقطة.