نهضة بركان تنتظر مقابلة صعبة أمام "المصري"

هسبورت - عبد السلام ناصر

خصّصت إدارة النهضة البركانية استقبالا خاصا لبعثة الفريق المصري، عقب وصولها إلى مدينة بركان، بعد رحلة جوية انطلقت من مطار محمد الخامس بمدينة البيضاء صوب مطار وجدة، حيث وضعت إدارة "البرتقالي" حافلة خاصة رهن إشارة الفريق المصري نقلته من مدينة وجدة إلى بركان.

بعثة "المصري" التي تضم 44 فردا، مكونة من 22 لاعبا فضلا عن طاقم إداري وتقني وطبي ومرافقين إعلاميين، وجدت في استقبالها بمدينة بركان مسؤولين عن الفريق "البركاني" وبعض الجماهير وفرقة موسيقية، في إطار المعاملة بالمثل.

وأوضح محمد قاسِمي، الكاتب العام لنهضة بركان، في تصريح خص به "هسبورت"، أن هذا الاستقبال الذي خُصّص للوفد المصري جاء كرد للجميل، بعد المعاملة الطيبة التي خصصتها إدارة "المصري" لبعثة بركان، خلال مباراة الذهاب، التي احتضنها ملعب السويس بدولة مصر.

وأضاف المتحدث ذاته: "نتقدم بجزيل الشكر إلى المشرفين على مطار وجدة - أنكاد، من إدارته ورجال الأمن والجمارك والدرك الملكي، على التسهيلات التي قدمت للوفد المصري، وهذا الاستقبال ليس بالجديد علينا كشعب مغربي معروف بالكرم وحسن الضيافة".

وتابع: "اعتمادنا على الفرقة الفولكلورية، التي استقبلت المصري بمقر إقامته بمدينة بركان، كان من أجل رسم لوحة فنية جميلة عن وطننا، معبرة عن كرم وَجُود المغاربة، وذلك أمام أنظار العالم العربي وممثلين عن جهاز الـCAF، إذ نؤكد سعة صدورنا لضيوفنا".

وردا عن سؤال "هسبورت" بخصوص توقع المباراة، زاد المتحدث ذاته: "قدمنا الشوط الأول جيدا بمصر، حيث اجتزنا الحاجز الأول بنجاح على أرضية ملعب السويس، وينتظرنا شوط ثان بمدينة بركان، ونتمنى اجتيازه بدون خطأ، لنضمن مكانا لنا في دور النصف النهائي".

وأردف قائلا: "على عكس ما يتوقعه الكثيرون، فمباراة نهضة بركان ليست بالسهلة، نظرا لصعوبة الخصم؛ ولكن الحمد لله حاولنا التعرف عن قرب على خطة لعب المصري، وطاقمنا التقني سيحاول فك شيفرة الفريق المنافس، والبحث عن وصفة تحقيق الانتصار، لإسعاد الجماهير".

وبخصوص قرار "الكاف"، والقاضي بإجراء المباراة بدون جمهور، كإجراء احترازي تخوفا من تفشي فيروس "كورونا"، قال قاسمي: "سينقص المباراة طعم الجمهور؛ لكن فوق طاقتك لا تلام .. علينا التركيز أكثر على المباراة، وأؤكد أننا نتوفر على شخصية قوية داخل قواعدنا، ونتمتع بمعنويات مرتفعة".

واختتم: "نحن جزء لا يتجزأ من الكرة المغربية، نتمنى حظا أوفر لكل الأندية الوطنية المشاركة في المنافسات الإفريقية، وتفوق هذه الأندية سيكون دليلا على صحوة وتقدم الكرة المغربية، كما أتمنى أن نرى الأندية المغربية في النهائيات".

وتجرى المباراة اليوم الأحد، بدايةً من الساعة الثامنة مساء، علماً أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.