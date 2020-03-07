المولودية تنتزع الصدارة المؤقتة للدوري الاحترافي

هسبريس - و.م .ع

ارتقى فريق مولودية وجدة للصدارة بفوزه على ضيفه فريق اتحاد طنجة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت،على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم منافسات الدورة الـ20 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف فريق مولودية وجدة نوح وائل السعداوي بواسطة ضربة جزاء (د55).

وعرفت المباراة التي قادها الحكم عبد العزيز لمسلك طرد لاعب فريق اتحاد طنجة سفيان المودن (د74). وارتقى فريق مولودية وجدة بعد هذا الفوز إلى الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما ظل فريق اتحاد طنجة في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.