استفزاز ومضايقات .. كواليس تأهل الرجاء من "جحيم" لوبومباشي

هسبورت - حمزة اشتيوي

كما كان مُتوقعا، شهدت مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه تي.بي مازيمبي الكونغولي، التي انتهت بتأهل "النسور" إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، العديد من الأحداث اللارياضية من طرف الجماهير الكونغولية، كادت تعصف بأعصاب مكونات الفريق "الأخضر"، لولا التحضير الذهني الذي سبق المواجهة.

ووصلت الأفعال الاستفزازية والمضايقات إلى غرفة ملابس الرجاء الرياضي، بعدما اقتُحمت بين الشوطين من مجهولين في محاولة للاعتداء على بعثة الفريق وترهيب اللاعبين وتشتيت تركيزهم، كما جاء على لسان هشام أبوشروان، المدرب المساعد للرجاء، الأمر الذي عرقل عمل جمال السلامي من أجل إعطاء تعليماته للاعبين خلال الفترة المذكورة، مكتفيا بالحديث إليهم ومحاولة تهدئتهم خارج مستودع الملابس.

نفس المشاهد سبقت بداية المباراة عندما صعد اللاعبون إلى أرضية الملعب، حيث حاول أنصار مازيمبي النيل من معنويات مكونات الفريق "الأخضر"، عن طريق السب والشتم ومحاولة الضرب واللكم، حيث كادت الأمور أن تتطور إلى اشتباكات مباشرة.

ومن جهة أخرى، عبر لاعبو الرجاء عن سعادتهم بهذا التأهل، حيث قال مهاجم الفريق حميد أحداد: "قدمنا كل ما لدينا للعودة ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، وتمكنا من ذلك بفضل المجهودات الكبيرة للطاقم التقني والإداري وجميع اللاعبين، بالإضافة إلى الجماهير التي تُساندنا".

وتابع: "الحكم حرمني من هدف ثمين سجلته في شباك مازيمبي، كنت أود أن أُهديه لمولودي الجديد، الذي قضيت معه ساعات قليلة بعد ولادته، قبل أن أسافر مع الفريق للمشاركة في هذا اللقاء".

من جهته، أكد أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء، والذي يُعتبر رجل اللقاء بدون مُنازع، أن ضربة الجزاء التي تصدى لها خلال الجولة الثانية من المواجهة، كانت نقطة تحول في اللقاء، ليتمكن الفريق من الظفر ببطاقة التأهل".

كما طالب الزنيتي من جماهير الرجاء وكل محبي الفريق "الأخضر" وكذلك الجماهير المغربية، الإيمان بقدرات اللاعبين والفرق المغربية، لأنها قادرة على تحقيق نتائج إيجابية ومواجهة كل الصعاب، مُستشهدا بهذا التأهل التاريخي "للنسور" إلى المربع الذهبي من قلب لوبومباشي، وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل.

وتمكن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من العودة ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، رغم الهزيمة اليوم أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بهدف لصفر، خلال المباراة التي جمعتهما لوبومباشي الكونغولية، مُستغلا بذلك فوزه ذهابا بهدفين دون مقابل.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيُواجه فريق الزمالك المصري في المربع الذهبي، الذي ضمن بدوره التواجد في هذا الدور على حساب الترجي التونسي.