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الرئيسية | رياضة | إقالة مدرب مازيمبي بعد الإقصاء أمام نادي الرجاء

إقالة مدرب مازيمبي بعد الإقصاء أمام نادي الرجاء

إقالة مدرب مازيمبي بعد الإقصاء أمام نادي الرجاء
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 08 مارس 2020 - 12:10

أقال فريق مازيمبي الكونغولي لكرة القدم مدربه، ميهايو كازيمبي، بعد الإقصاء من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت، أمام الرجاء الرياضي.

وجاءت إقالة مدرب مازيمبي بعد الفشل في تجاوز عقبة الرجاء رغم الفوز بهدف دون رد في إياب ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال، حيث خسر الكونغوليون ذهاباً بهدفين دون مقابل.

وقال مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي، عبر بلاغ نشر على الموقع الرسمي للفريق، إنه يتوجه بالشكر الجزيل لميهايو كازيمبي، الذي تولى تدريب الفريق في أبريل سنة 2017، لكنه لم يتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأسند كاتومبي مهمة التدريب للمدير الرياضي درازين سيفتوفيتش، بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع إطار خبير لقيادة الفريق الكونغولي المتألق على الساحة الإفريقية.

وتأهل الرجاء الرياضي إلى المربع الذهبي على حساب مازيمبي الكونغولي، حيث سيواجه "الفريق الأخضر" في دور نصف النهاية نادي الزمالك المصري.

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