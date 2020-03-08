أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الدفاع الجديدي

هسبريس من الرباط

فاز فريق أولمبيك خريبكة على ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة الـ20 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف فريق أولمبيك خريبكة اللاعب الكونغولي داغو تشيبامبا (د54).

وعرفت المباراة التي قادها الحكم كريم صبري، طرد لاعب فريق أولمبيك خريبكة جلال طاشطاش (د90).

ورفع فريق أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل إلى جانب فريق نهضة الزمامرة المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فريق الدفاع الحسني الجديدي عند 25 نقطة في المركز الثامن.