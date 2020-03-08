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الرئيسية | رياضة | الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور

الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور

الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور
هسبريس من الرباط
الأحد 08 مارس 2020 - 18:11

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد أنه تقرر إجراء مباراة إياب بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي ستجمع بالدار البيضاء يوم الأحد المقبل بين فريقي الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري من دون جمهور.

وذكر الاتحاد في بيان أن هذا القرار "يأتي في إطار الحرص على سلامة الجماهير في ظل مستجدات انتشار فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي تتخذها دول العالم للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره"، وهو القرار الذي يسري أيضا على مباراة نصف النهائي الثانية التي ستجمع بين فريقي الاتحاد والشباب السعوديين.

وكان فريق الرجاء البيضاوي قد خسر في مباراة الذهاب بملعب الإسماعيلي بهدف دون رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - youssef de sygh الأحد 08 مارس 2020 - 18:28
كيف نناقش ونحلل تكافئ الفرص !!!؟؟
الفريق المصري الشقيق لعب المقابله بالجمهور والرجاء بدون كان على المسؤولين تأجيلها
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-1
2 - amine الأحد 08 مارس 2020 - 18:33
و الجمهور د القهاوي كيف غادي يديرو معاه ؟؟
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3 - السلاوي الأحد 08 مارس 2020 - 18:36
مهزلة ... صافي فريق الرجاء ما يلعبش.. و يوجد مقابلة الزمالك ..
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