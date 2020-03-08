الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد أنه تقرر إجراء مباراة إياب بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي ستجمع بالدار البيضاء يوم الأحد المقبل بين فريقي الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري من دون جمهور.

وذكر الاتحاد في بيان أن هذا القرار "يأتي في إطار الحرص على سلامة الجماهير في ظل مستجدات انتشار فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي تتخذها دول العالم للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره"، وهو القرار الذي يسري أيضا على مباراة نصف النهائي الثانية التي ستجمع بين فريقي الاتحاد والشباب السعوديين.

وكان فريق الرجاء البيضاوي قد خسر في مباراة الذهاب بملعب الإسماعيلي بهدف دون رد.