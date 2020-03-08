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المنتخب النسوي يهزم نظيره الغاني في مباراة ودية
الأحد 08 مارس 2020 - 22:30
فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية على نظيره الغاني بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
ووقع أهداف المنتخب المغربي كل من غزلان شباك في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، ونوال وينخ (د77)، وحنان آيت الحاج (د86)، فيما سجل هدفي المنتخب الغاني بكوا ميلو (د3)، وأكبو فوستينا (د80).