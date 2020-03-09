قراءة تقنية في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي

هسبورت - حمزة اشتيوي

كشف الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، يوم الجمعة الماضي، عن اللائحة الأولية لـ"الأسود"، إذ استدعى 49 لاعبا للدخول في تربص إعدادي، استعدادا للمباراتين المقبلتين أمام منتخب إفريقيا الوسطى، ذهابا وإيابا لحساب الجولة الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستحتضنها الكاميرون سنة 2021.

وعرفت اللائحة وجود 12 لاعبا وجه لهم الناخب الوطني الدعوة للمرة الأولى في مسارهم، ويتعلق الأمر بكل من سامي ماي، لاعب سانت ترويدينس البلجيكي، وأمير ابسلم، لاعب ألمير سيتي الهولندي، وإدريس الصديقي، من فريق فيليم 2 الهولندي، ومحمد غرس سالفون، المحترف في فريق براتيسالفا السلوفاكي، ورفيق زخنيني، من توينتي الهولندي، وأشرف بنشرقي، من الزمالك المصري، ووليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودي، وكريم البركاوي، من حسنية أكادير، ووليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي، ومحمد علي بامعمر، عميد الجيش الملكي، ونسيم بوجالب شالكه 04 الألماني، وسفيان كيين، لاعب ساليرنيتانا الإيطالي.

كما شهدت لائحة خاليلوزيتش تناقضا كبيرا على مستوى الأسماء المستدعاة، حيث وجه الدعوة للاعبين يفتقدون التنافسية منذ شهور، بل منهم من لم يجلس حتى على كرسي البدلاء مع فريقه، في حين تجاهل الناخب الوطني بعض الأسماء المتألقة هذا الموسم، والتي كانت تنتظر مكافأتها بالاستدعاء لهذا اللقاء.

المدرب البوسني لم يُطربه زئير مرعب الحراس في الدوري الهولندي الدرجة الأولى، رضا خرشوش، مهاجم تلستار، الذي أسال بتألقه لعاب كبار الأندية الهولندية التي تطلب وده، إذ بات قريبا من فريق سبارتا روتردام الهولندي، بالإضافة إلى ستة أسماء تصنع ربيع أنديتها في القارة "العجوز"، ويتعلق الأمر بكل من فهد موفي لاعب (تونديلا البرتغالي)، وحمادي الغديوي (شتوتغارت الألماني)، وإلياس الشاعر (كوينز بارك الإنجليزي)، ومحمد أبرهون (ريزي سبور التركي)، وياسين قاسيمي (رايو فاليكانو الإسباني)، ومحمد رايحي (سبارطا روتردام الهولندي)، إذ عبر البعض منهم بطريقة غير مباشرة وبرسائل مشفرة عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم لعدم وجودهم ولو ضمن اللائحة الأولية.

وفي تصريح خص به "هسبورت"، قال الدولي المغربي السابق بوعبيد بودن، إن أهم ما ميز اللائحة هو استدعاء أشرف بنشرقي بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة بقميص الزمالك المصري، وعلي بامعمر الذي قدم أوراق اعتماده بقوة خلال مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، التي تابعها الناخب الوطني من المدرجات.

وأضاف: "بالنسبة للأسماء الأخرى التي تنشُط في الدوري الاحترافي ووُجهت لها الدعوة، فهي تستحق بحكم ظهورها الجيد محليا، كما أن اللائحة سجلت عودة اللاعب أسامة طنان بعد سنوات من الغياب عن الأسود".

وتابع بودن أنه بخصوص الأسماء الجديدة المحترفة التي تم استدعاؤها فكلها شابة وواعدة مثل لاعب تفينتي، رفيق الزخنيني، الذي يلعب بالرجل اليمنى ويمتلك سرعة جيدة، وياسين برحو، لاعب بوردو الفرنسي، الذي يشغل مركز وسط ميدان ويُجيد اللاعب بالرجل اليسرى وممكن الاستفادة منه، بالإضافة إلى سفيان كيين الذي قدم مباريات جيدة مع المنتخب الأولمبي.

وأردف: "استدعاء إدريس الصديقي الذي يلعب وسط ميدان دفاعي ويُقدم مباريات كبيرة مع فريقه، والذي حاول الاتحاد الهولندي إقناعه بتمثيل الطواحين لكنه فضل الدفاع عن قميص الأسود، أعتقد أنه سيُقدم الإضافة اللازمة، بالإضافة إلى أيمن بركوك صاحب الموهبة الجيدة، الذي يُذكرني كثيرا باللاعب سفيان بوفال".

واختتم: "لا يُمكن أن نحكم على اللاعبين من اللائحة الأولية أو من خلال عطائهم مع الفرق فقط، علينا أن ننتظر كيف سيكون ظهورهم مع المنتخب، كما أن اللائحة الموسعة التي أعلن عنها خاليلوزتش تُوضح أننا لا نتوفر على تشكيلة مستقرة يُمكنها التحضير بطريقة جيدة، مع أن الجمهور يبقى دائما غير مُرتاح عندما يرى في كل مناسبة أسماء جديدة وبكثرة."