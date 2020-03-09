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الرئيسية | رياضة | الفيفا تؤجل تصفيات المونديال في آسيا بسبب كورونا

الفيفا تؤجل تصفيات المونديال في آسيا بسبب كورونا

الفيفا تؤجل تصفيات المونديال في آسيا بسبب كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 مارس 2020 - 12:13

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بتأجيل تصفيات "كأس العالم 2022" على مستوى القارة الآسيوية.

وذكر بلاغ لـ"الفيفا"، اليوم الاثنين، أن هذه التصفيات، المقررة في مارس ويونيو، تم تأجيلها بسبب تفشي "فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ الاثنين 09 مارس 2020 - 12:33
كرة القدم هي وسيلة لتنويم الشعوب لذى وجب التخلي عنها
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3
2 - خليل الاثنين 09 مارس 2020 - 12:34
الأن ستبدأ مرحلة اتخاد القرارات و تحقيق الأهداف المتوخاة من بعد تفشي فيروس كورونا (المشكوك فيه)
فسنراقب مذا سيحدث و ماذا ستفتي أمريكا و أعوانها مستقبلا. و تبقى الدول المتخلفة فقط تنفذ الأوامر و التعليمات و يبقى المجتمع المغربي يتعاطى بغباء كبير مع هذا المستجد أي فيروس كورونا و الكل أصبح مهرج و بهلوان كأن المجتمع لا ينقصه خير و لا هم سوى المبالغة في التنكيت الصبياني و التمادي في نشر الأشاعات و السباق نحو من ينشر أولا نكتة أو تسجيل صوتي أو تمثيل غبي أو .... هناك من يتحكم في العالم و هناك من يجعل من نفسه أداة لرد الفعل فقط دون إعمال العقل و التفكير حتى أصبح المجتمع كانه روبوت جاهز لاستعمال من هم أذكى و أدرى بخفايا الكواليس...
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6
3 - GALA الاثنين 09 مارس 2020 - 12:34
قرار متسرع لأن القضاء على كورونا لن يستمر سنة كاملة. ربما هناك أسباب أخرى سياسية
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