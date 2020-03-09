الفيفا تؤجل تصفيات المونديال في آسيا بسبب كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا بتأجيل تصفيات "كأس العالم 2022" على مستوى القارة الآسيوية.

وذكر بلاغ لـ"الفيفا"، اليوم الاثنين، أن هذه التصفيات، المقررة في مارس ويونيو، تم تأجيلها بسبب تفشي "فيروس كورونا".