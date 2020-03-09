"الأولتراس" ترفض مواجهة كورونا بإبعاد الجمهور

هسبورت - عبد السلام ناصر

لم تستسغ بعض مجموعات "الأولتراس" قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضي بإجراء باقي مباريات البطولة الوطنية دون جمهور، كإجراء وقائي خوفا من انتشار فيروس "كورونا"، معتبرة أنه مجانب للصواب، ومستهدف لفئة الجماهير دون غيرها من تجمعات أخرى مازالت تؤدي أنشطتها وبأعداد كبيرة دون قيود.

ووصف فصيل "البلاك آرمي"، المساند للجيش الملكي، عبر بلاغ له، نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القرار بـ"الغبي"، كونه "ينم عن التناقض بين الواقع وكيفية مواجهة الأزمات"، متسائلا عن حقيقة المشكل بين خطورة الفيروس وسرعة انتشاره، "أم إن الأمر يتعلق بفقر الموارد والمعدات الطبية واللوجستيكية لصد الاجتياح؟".

وجاء في بلاغ الفصيل المذكور: "من باب المنطق واحترام العقل البشري وقدرته على التمييز والتحليل، من المستحيل أن يكون سبب هذا كله هما الحالتان اللتان تم الإعلان عنهما، فالأمر يتعلق بشيء ما يدور خلف الكواليس لاحتواء الوضع ومحاولة السيطرة بشكل لا يدعو إلى خلق البهرجة والهلع في نفوس المواطنين".

وتابع البلاغ: "التظاهرات الرياضية، وبالخصوص المباريات الكروية، استهدفت بشكل كبير جراء هذا القرار 'السكيزوفريني'. بالمقابل نتابع استمرار مختلف التجمعات والخطورة كما تم التأكيد على ذلك في أماكن وفضاءات مغلقة، مع استمرار الحانات الليلية المقاهي والمطاعم في مواصلة عملها واستقبال الزبائن بشكل مهول".

واختتم المصدر ذاته: "نحن جميعنا مواطنون، نحمل الجنسية المغربية بفخر واعتزاز، نأمل دائما ألا يصيب وطننا أي مكروه أو داء، وإن كلف الأمر أكثر ستجدوننا في الصفوف الأمامية مجندين للدفاع عن الهوية ضد أي كان، وكيفما كان الحال، لكن أن يتم انتقاء الطبقات حسب الانتماء والتوجهات، فذلك ما يجعلنا نشعر بالاستهداف وجعل القضية مسألة تصفية حسابات".

من جهته، اعتبر فصيل "سايمبري بالوما"، المساند للمغرب التطواني، أن الكرة خلقت وستظل للمدرجات والجمهور، مبرزا أن كل محاولة لتقييد هذا الحق بمختلف الحجج والطرق لن تكون سوى ضرب في مبدأ الكرة الأساسي، سواء تعلق الأمر بالعقوبات، أو إصلاح الملاعب، وذلك عبر بلاغ عممه على صفحته الرسمية.

وورد في نص البلاغ: "أما دافع إجراء مباراة اليوم بشبابيك مغلقة، احترازا من تفشي فيروس، فهو يبدو في الوهلة الأولى منطقيا، إلا أنه وبعد أن تتفقد وتتمعن البلاغ الصادر في هذا الشأن ستصاب بالدوار شأنك شأن جميع المتتبعين، فصحيح أن التجمعات الجماهيرية من شأنها أن تساهم في توفير فضاء خصب لانتشار الفيروس، ولكن المشكل يكمن في اقتصار الأمر على التجمهرات التي تؤرق السلطات بشكل أو بآخر، من مباريات أو وقفات ومظاهرات".

وأضاف البلاغ: "ثم ألا تعتبر مرافق أخرى كالمدارس مثلا أكثر عرضة لتفشي المرض، خاصة أنها تفتح أبوابها دوريا؟ وهذا في وقت تمت إباحة تنظيم ما يصطلح عليها بالمواسم.. ليس خطأ إملائيا ولا تركيبيا، نعم، تنظيم المواسم "الشريفة" لا يشكل عائقا أمام الكورونا كاستثناء وحيد".

أما فصيل "أورنج بويز"، المساند لنهضة بركان، فقد دعا أعضاءه إلى عقد اجتماع هام لمناقشة ما أسماه "قرار الملاعب الفارغة الفارغ من ناحية المعايير إن وجدت التي تم اعتمادها في تقريره"، فخلص إلى ضرورة تشجيع ومؤازرة "البرتقالي" من خلال تنظيم موكب تتوسطه حافلة الفريق، من مقر إقامته نحو ملعب المباراة التي جرت أمس.