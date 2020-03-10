"حمد الله" يعتذر لمكونات نادي "النصر السعودي"

أوعنا بلعيد

اعتذر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لزملائه والجهاز الفني والطبي والإداري بنادي النصر لكرة القدم عما صدر منه قبيل مباراة الفيصلي في الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعرفت تداريب النصر الجماعية تأهبا لمباراة الرائد بالرياض، مساء غد الأربعاء ضمن الجولة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشاركة المهاجم المغربي حمد الله بعد نهاية الأزمة التي نشبت بينه وبين مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وعادت المياه إلى مجاريها بين حمد الله ومدربه البرتغالي بعد تدخل صفوان السويكت، رئيس النصر، الذي عمل رفقة إدارته بشكل مكثف وبتنسيق مع الطاقم الفني للفريق لاحتواء الأزمة التي فجرها اللاعب يوم الجمعة الماضي.

وساهمت التدخلات الشرفية في إنهاء الأزمة التي نشبت بين اللاعب ومدربه، والتي تفجرت مؤخرا، ما دفع المدرب البرتغالي إلى استبعاد مهاجمه من قائمة الفريق التي غادرت للمجمعة لملاقاة الفيصلي، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي.

ويستعد المهاجم السابق لأولمبيك أسفي رفقة لاعبي فريقه لخوض المباراة القوية التي ستجمعهم بالرائد، وكان تركيزهم خلال المران منصبا على الجوانب البدنية والتكتيكية.