24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4213:4316:5919:3520:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خداع المفاهيم .. أولاً "الكونية" (5.00)

  2. ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم (5.00)

  3. الجزارة بتاء التأنيث (5.00)

  4. السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا (5.00)

  5. الحزب المهدى من السماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | 5 أندية ألمانية وإنجليزية تتسابق لخطف حكيمي

5 أندية ألمانية وإنجليزية تتسابق لخطف حكيمي

5 أندية ألمانية وإنجليزية تتسابق لخطف حكيمي
أوعنا بلعيد
الاثنين 09 مارس 2020 - 23:55

اشتد الصراع بين أندية الدوري الألماني ونظيره الإنجليزي بغية الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب موسمه الأخير بقميص بوروسيا دورتموند قادما من النادي الملكي ريال مدريد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن أندية تشلسي وبايرن ميونخ وتوتنهام مهتمة بالحصول على خدمات حكيمي، عقب انتهاء إعارته لدورتموند الصيف المقبل.

وأوضح تقرير "تيليغراف" أن أعضاء الإدارة التقنية للعملاق البفاري بايرن ميونيخ معجبون جدا بالمستويات التي يقدمها النجم المغربي الشاب في سيغنال ايدونا بارك، ويأملون في التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن ضمه إلى صفوفهم بدءا من الموسم المقبل.

ويعتزم ناديا تشيلسي وتوتنهام منافسة بايرن ميونخ على الفوز بخدمات حكيمي وعدم ترك المجال للفريق البافاري بمفرده، لا سيما وأن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد يريد استقدام نجم أسود الفيستفال ليزامل مواطنه حكيم زياش الذي سيرحل الصيف المقبل للعب بألوان البلوز.

ولن تكون مهمة الأندية سالفة الذكر سهلة بخصوص التعاقد مع حكيمي، خاصة وأن فريقه الأم ريال مدريد يريد استعادة خدماته، بينما سيفعل دورتموند كل شيء لشراء عقده بشكل نهائي وعدم السماح له بالعودة إلى أجواء التباري بالدوري الإسباني نظرا لقيمته ضمن خطط مدربه لوسيان فافر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مسمار جحا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 00:27
في نظري أشرف مكانه حاليا في دورتموند، و إن أراد الانتقال فلينتقل إلى أي نادي يريد إلا نادي ريال مدريد الذي سيستغني عنه بمجرد حصوله على لاعب آخر يلعب في نفس مركزه، الاسبان يكرهون المغاربة و المسلمين عامة و لن يسمحوا له بالتأقل و ربما يكون هدفهم إغماد نجومية حكيمي التي لمعت في دورتموند، زياش تألق مع أياكس و سنرى مستواه في شيلسي السنة القادمة و ربما سيكون الامر جميل لو يلعبان مع بعضهما البعض فكلاهما يلعب بطريقة هجومية رغما اختلاف المراكز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - لاعب بقيمة سفير ... الثلاثاء 10 مارس 2020 - 00:37
لاعبون مغاربة أصلحوا ما أفسده سياسيون مغاربة ... وأصبحوا أحسن سفراء للمغرب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.