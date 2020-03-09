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كُتّاب وآراء
5 أندية ألمانية وإنجليزية تتسابق لخطف حكيمي
اشتد الصراع بين أندية الدوري الألماني ونظيره الإنجليزي بغية الاستفادة من خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب موسمه الأخير بقميص بوروسيا دورتموند قادما من النادي الملكي ريال مدريد.
وحسب ما كشفت عنه مصادر صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن أندية تشلسي وبايرن ميونخ وتوتنهام مهتمة بالحصول على خدمات حكيمي، عقب انتهاء إعارته لدورتموند الصيف المقبل.
وأوضح تقرير "تيليغراف" أن أعضاء الإدارة التقنية للعملاق البفاري بايرن ميونيخ معجبون جدا بالمستويات التي يقدمها النجم المغربي الشاب في سيغنال ايدونا بارك، ويأملون في التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن ضمه إلى صفوفهم بدءا من الموسم المقبل.
ويعتزم ناديا تشيلسي وتوتنهام منافسة بايرن ميونخ على الفوز بخدمات حكيمي وعدم ترك المجال للفريق البافاري بمفرده، لا سيما وأن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد يريد استقدام نجم أسود الفيستفال ليزامل مواطنه حكيم زياش الذي سيرحل الصيف المقبل للعب بألوان البلوز.
ولن تكون مهمة الأندية سالفة الذكر سهلة بخصوص التعاقد مع حكيمي، خاصة وأن فريقه الأم ريال مدريد يريد استعادة خدماته، بينما سيفعل دورتموند كل شيء لشراء عقده بشكل نهائي وعدم السماح له بالعودة إلى أجواء التباري بالدوري الإسباني نظرا لقيمته ضمن خطط مدربه لوسيان فافر.