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الرئيسية | رياضة | الزمالك يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لـ"أوناجم"

الزمالك يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لـ"أوناجم"

الزمالك يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لـ"أوناجم"
أوعنا بلعيد
الاثنين 09 مارس 2020 - 18:56

خصص الطاقم التقني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم برنامجا تدريبيا خاصا للدولي المغربي محمد أناجم بعد إصابته بكدمة في الركبة خلال المباراة السابقة، ما حرمه من اللعب أمام الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويعمل مسؤولو الأبيض المصري على تجهيز المهاجم المغربي أوناجم لخوض المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، الخميس المقبل على أرضية "ستاد حرس الحدود"، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

في المقابل، اكتفى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي بخوض حصة تأهيلية خلال التداريب الجماعية الخاصة باليوم الإثنين، وذلك وفقا لتعليمات المدرب باتريس كارتيرون الذي وضع برنامجا تأهيليا خاصا للثلاثي محمود شيكابالا ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، قاموا بتنفيذه في الجيمانيزيوم، لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

وطلب المدرب الفرنسي من الثلاثي طارق حامد، ويوسف أوباما، ومحمود حمدي، الملقب بالونش، خوض جزء من التداريب الجماعية بعد المران التأهليلي بصالة الجيمنازيوم، بينما خاض حازم إمام تدريبات علاجية عقب معاناته من إجهاد عضلي خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

يشار إلى أن الزمالك المصري سيواجه الرجاء الرياضي في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية بعدما تمكن من عبور فخ الترجي التونسي رغم خسارته في الإياب (0-1)، مستفيدا من فوزه ذهابا في القاهرة (3-1)، بينما تأهل النسور الخضر على حساب "تي بي مازيمبي" الكونغولي رغم هزيمتهم بهدف في مباراة العودة لأنهم حققوا قبلها الفوز بهدفين دون رد بالدار البيضاء.

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