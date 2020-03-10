24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4213:4316:5919:3520:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خداع المفاهيم .. أولاً "الكونية" (5.00)

  2. ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم (5.00)

  3. الجزارة بتاء التأنيث (5.00)

  4. السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا (5.00)

  5. الحزب المهدى من السماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الطاقم التقني للوداد يأمل تعافي "أؤوك" و"الحداد"

الطاقم التقني للوداد يأمل تعافي "أؤوك" و"الحداد"

الطاقم التقني للوداد يأمل تعافي "أؤوك" و"الحداد"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 07:25

يأمل الطاقم التقني لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن لا تكون إصابة الثنائي إسماعيل الحداد وبديع أؤوك خطيرة وتتسبب في إبعادهما عن الميادين في وقت تحتاج فيه المجموعة إلى خدماتهما.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الثنائي سالف الذكر يخضع لفحص طبي من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها كل واحد منهما قبل تحديد فترة غيابهما عن الميادين، وذلك بعدما تعرضا للإصابة أمام النجم الساحلي التونسي، السبت الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت مصادر أخرى أن إسماعيل الحداد سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة لفريقه، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها أن إصابته لا تدعو إلى القلق.

ويعتبر الحداد من الدعائم الأساسية ضمن خطط الطاقم التقني للفريق الأحمر، وقد تعرض للإصابة بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة أمام المنافس التونسي، ليغادر بعدها مباشرة أرضية الملعب، فيما تعرض زميله بديع أؤوك لإجهاد عضلي وخرج من المباراة وعوضه المدرب باللاعب العملود.

يذكر أن الوداد الرياضي الذي تمكن من إقصاء النجم الساحلي التونسي في ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين نظيفين وخسارته في العودة بهدف دون رد، سيواجه في نصف النهائي منافسه الأهلي المصري، الذي تخطى بدوره عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف لواحد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.