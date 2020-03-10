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كُتّاب وآراء
الطاقم التقني للوداد يأمل تعافي "أؤوك" و"الحداد"
يأمل الطاقم التقني لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن لا تكون إصابة الثنائي إسماعيل الحداد وبديع أؤوك خطيرة وتتسبب في إبعادهما عن الميادين في وقت تحتاج فيه المجموعة إلى خدماتهما.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الثنائي سالف الذكر يخضع لفحص طبي من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها كل واحد منهما قبل تحديد فترة غيابهما عن الميادين، وذلك بعدما تعرضا للإصابة أمام النجم الساحلي التونسي، السبت الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكدت مصادر أخرى أن إسماعيل الحداد سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة لفريقه، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها أن إصابته لا تدعو إلى القلق.
ويعتبر الحداد من الدعائم الأساسية ضمن خطط الطاقم التقني للفريق الأحمر، وقد تعرض للإصابة بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة أمام المنافس التونسي، ليغادر بعدها مباشرة أرضية الملعب، فيما تعرض زميله بديع أؤوك لإجهاد عضلي وخرج من المباراة وعوضه المدرب باللاعب العملود.
يذكر أن الوداد الرياضي الذي تمكن من إقصاء النجم الساحلي التونسي في ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين نظيفين وخسارته في العودة بهدف دون رد، سيواجه في نصف النهائي منافسه الأهلي المصري، الذي تخطى بدوره عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف لواحد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.