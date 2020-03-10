مباريات بدون جماهير في دوري "أبطال أوروبا"

هسبريس - رويترز

أعلن متحدث باسم نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 18 مارس الجاري ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس "كورونا".

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب بلنسية على أرضه مع أتلانتا اليوم الثلاثاء دون حضور جماهير وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند غدا الأربعاء.