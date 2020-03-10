الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

وافت المنية، عصر اليوم الثلاثاء بإحدى المصحات الخاصة بوجدة، منير البرازي، الحارس السابق لعدد من الفرق الوطنية، وذلك إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكان الراحل، وهو شقيق الدولي عبد القادر البرازي الذي توفي بنفس المرض، قد لعب كحارس لعدد من الفرق الوطنية كأولمبيك آسفي وسبورتنيغ سلا ونهضة بركان، قبل أن ينهي مسيرته كإطار بهذه الأخيرة.