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الرئيسية | رياضة | الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء

الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء

الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:34

وافت المنية، عصر اليوم الثلاثاء بإحدى المصحات الخاصة بوجدة، منير البرازي، الحارس السابق لعدد من الفرق الوطنية، وذلك إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكان الراحل، وهو شقيق الدولي عبد القادر البرازي الذي توفي بنفس المرض، قد لعب كحارس لعدد من الفرق الوطنية كأولمبيك آسفي وسبورتنيغ سلا ونهضة بركان، قبل أن ينهي مسيرته كإطار بهذه الأخيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - م. العربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:42
اللهم اسقه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم امين، و ارحم اللهم أخاه عبد القادر و جميع موتى المسلمين والمسلمات.
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78
2 - متابع الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:45
اللهم ارحمه و اعف عنه تذكرته حارسا فذا لسبورتينغ سلا.... عاءلة البرازي عاءلة كروية منكوبة بمرض السرطان ... اللهم ارحمها منير و عبد القادر
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46
3 - BOUALI PARIS الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:46
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته،انا لله وانا اليه راجعون،،،تعازي الحارة لعائلته،،،،
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39
4 - انيا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:48
ان لله وان اليه لا راجعون، الله يرحموا ويوسع عليه
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36
5 - محمد الزموري الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:49
اللهم ارحمه واغفر لنا وله الدوام لله الواحد القهار تعازينا الحارة لكل العائلة
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36
6 - عادل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:53
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
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34
7 - محمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:54
رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون
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31
8 - HASSAN Temara الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:56
الرحمة والمغفرة للفقيد العزيز. وتعازي الحارة لعائلته وأصدقائه... الدوام لله. انا لله وإنا إليه راجعون.
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34
9 - عسكري الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:56
إنا لله و انا اليه راجعون
اللهـم اغفر له و ارحمه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
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32
10 - من بركان الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:57
الله يرحمو و يوسع عليه و يصبر الأهل ديالو ، تعازينا الحارة لعائلته الصغيرة و كل محبي عائلة لبرازي، الله برحمك السي منير.
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12
11 - مغربي الخميسات الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:57
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
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11
12 - خنيفري الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:58
تعازينا الحارة إلى كل أفراد عائلة الفقيد الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جنانه وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون
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8
13 - aabdi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 18:58
انا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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8
14 - حسين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:00
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله
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6
15 - Khalid الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:00
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه.
اللهما انا نسألك حسن الخاتمة
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6
16 - جلال الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:02
سبحان الله الأفراد الأسرة البرازي توفهم الله بنفس المرض الخايب كأنه المرض الوراثي في العائلة بالتالي انصح باقي الأفراد الأسرة يقوموا بالعمل الفحص الطبي مبكر ربما يكون المرض الوراثي يتنقل بين الأفراد الأسرة يمكن ينتقل مرض الأولادهم عاداهم الله رحم الله منير وشقيقه عبد القادر أن الله وان اليه راجعون
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17 - رفيدة الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:09
إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى و له ما أخذ
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4
18 - أحمد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:12
أنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عظم الله أجركم
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19 - oujdi الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:20
Allah yrahmou, un grand sportif que nous perdons.
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20 - دكالي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:20
الله يرحمو يا رب و يصبر كل المغاربة اللي حبوه
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21 - Mohamed Ouk fr الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:26
نسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون كل نفس دائقة الموت، تعازي الحارة لجميع العائلة الكريمة و أصدقائه،
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