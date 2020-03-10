تغريم وتوقيف مدرب الرجاء مدة أربع مباريات

هسبريس من الرباط

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار التوقيف في حق مدرب الرجاء الرياضي، جمال السلامي، على مستوى البطولة الوطنية الاحترافية، لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما.

وذكر بلاغ للجنة الأخلاقيات، نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن قرار التوقيف جاء بناء على "التسجيل الصوتي الذي تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن عبارات تنسب تصرفات غير قانونية لبعض أجهزة كرة القدم".