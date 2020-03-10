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كُتّاب وآراء
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تغريم وتوقيف مدرب الرجاء مدة أربع مباريات
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:17
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار التوقيف في حق مدرب الرجاء الرياضي، جمال السلامي، على مستوى البطولة الوطنية الاحترافية، لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما.
وذكر بلاغ للجنة الأخلاقيات، نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن قرار التوقيف جاء بناء على "التسجيل الصوتي الذي تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن عبارات تنسب تصرفات غير قانونية لبعض أجهزة كرة القدم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - Rachid Meknès الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:29
هذه عقوبة مخففة جدا في حق هذا المدرب الذي اتهم بغير ادلة وجب أن يتابع قانونيا على تصريحاته اللامسؤلة
2 - و يستمر التضييق على الرجاء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:31
و يستمر التضييق على الرجاء لكبح سيطرته و هيمنته
مول الزريعة يحاول بكل ما أوتي من قوة
مول الزريعة يحاول بكل ما أوتي من قوة
3 - حسن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:34
ادا كان ماقاله هدا المدرب صحيح فلمادا ادن هده العقوبة؟
4 - مغربي اولا ثم رجاوي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:35
يحاربون الحقيقة قبل الرجاء.. استعملوا جميع الطرق بما فيها ضغط المباريات ببرمجة غير مفهومة منع التيفوات و توقيف اللاعبين الى جانب الحرب الاعلامية ليحدوا من توهج الرجاء امام فرقهم المدلولة عفوا المدللة.
#ستصمد_الرجاء رغم كل ذلك و باذن الله ستحقق التلاتية
#اللي_غلب_يعف
#ستصمد_الرجاء رغم كل ذلك و باذن الله ستحقق التلاتية
#اللي_غلب_يعف
5 - ماغى الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:38
حين يتعلق الأمر بجبران، الحداد او التاكناوتي ينعقد الاجتماع في منتصف الليل ويتم انزال اقصى العقوبات، طبعا الوداد مستهدف من طرف رئيس لجنة العقوبات المعروف انتماؤه، كيف يعقل مدرب يفترض فيه ان يكون قدوة يضرب ويشكك في المؤسسات الكروية وفي نزاهة المنافسة يتم توقيفه لأربع مباريات فقط؟؟؟ حلل وناقش
6 - ولد البلاد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:43
ما هذه العقوبة المضحكة......لو تعلق الامر بالجيش الملكي أو فريق آخر من غير الوداد لتم وقيف المدرب مدى الحياة + متابعة قضائية..... لكن ....
7 - راجاوي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:44
كلمة الرجاء تحارب من الجميع أصبحت من الماضي لأن هادشي العالم كامل عارفو .. هادشي ولا عندنا عادي و كنتوقعوا كثر فالأيام المقبلة .. لي غادي نقول ربي كبير .. و عمرنا نحنيو الراس و الإستسلام ماشي إختيار بالنسبة للجراد العالمي .. ننتصر أو ننتصر و ديما الرجاء العالمي فوق الجميع
8 - rayan الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:45
لمذا جاء القرار بعد نأهل الرجاء مباشرة
غريب جدا وغريبة جدا
غريب جدا وغريبة جدا
9 - Simo الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:49
وتضمن عبارات تنسب تصرفات غير قانونية لبعض أجهزة كرة القدم".
لمادا يتهم اناسا يتصفون بالنزاهة وووووووو ههههه
لمادا يتهم اناسا يتصفون بالنزاهة وووووووو ههههه
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