أبطال أوروبا .. لايبزيغ وأتلانتا إلى ربع النهائي

هسبريس - أ.ف.ب

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 3-صفر الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر قائده الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر في الدقيقة 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي إميل فوسبرغ الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله ومن أول لمسة (87).

وكان لايبزيغ فاز 1-صفر ذهابا في لندن.

بدوره واصل أتالانتا الإيطالي مغامرته التاريخية ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له، وذلك بفوزه على مضيفه فالنسيا الإسباني 4-3 الثلاثاء في إياب ثمن النهائي أمام مدرجات خالية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بتجديده الفوز على فالنسيا بعد أن اكتسح الأخير 4-1 ذهابا، إلى السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل الأهداف الأربعة بعد أن كان أيضا صاحب أحد أهداف الذهاب، فيما سجل الفرنسي كيفن غاميرو إثنين من أهداف فالنسيا والثالث لكان لفيران توريس، من دون أن يكون ذلك كافيا لوصيف بطل عامي 2000 و2001 من أجل مواصلة مشواره.