السكيتيوي يتطلع إلى التألق مع أولمبيك آسفي

هسبريس – و.م.ع

عبر المدرب الجديد لنادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، عبد الهادي السكتيوي، عن استعداده لوضع خبرته "الطويلة والغنية" في خدمة هذا الفريق، الذي "أشرف على تدريبه سابقا ويعرفه جيدا".

وقال السكتيوي، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم برنامج عمله وكذا شروط تعاقده مع النادي المسفيوي، إنه "يعي تماما جسامة المهمة الملقاة على عاتقه من أجل إخراج الفريق من الوضعية الحالية والارتقاء به إلى المراتب الأولى في القسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية".

وأضاف "يدا في يد، مشجعين وطاقم تقني ولاعبين ومكتب مسير، بمقدرونا أن نتجاوز كل العقبات وأن نعيد للفريق وهجه المفقود"، مبرزا دور المشجعين المسفيويين في دعمهم اللامشروط للفريق ولاعبيه.

وفي معرض توضيحه للأسباب التي قادته إلى العودة لتدريب نادي أولمبيك آسفي، أكد السكتيوي أن النادي لا يدخر أي جهد في توفير الشروط المثالية للعمل بالنسبة للطاقم التقني واللاعبين، مشيرا إلى أنه فضل الإبقاء على نفس الطاقم التقني، لمواصلة العمل الذي بدأه المدربان السابقان.

من جانبه، أكد نائب رئيس نادي أولمبيك آسفي، عبد الرحيم حنان، أن المدرب عبد الهادي السكتيوي تعاقد مع النادي إلى غاية موسم 2021-2022، مع هدف أساسي يتمثل في عودة الفريق إلى المراتب الأولى ضمن البطولة الوطنية.

وسبق للسكتيوي الإشراف على تدريب فريق أولمبيك آسفي من 2007 إلى 2009، وعاد إليه في 2010 ليغادره في 2012.

وكان نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم قد أعلن، عن إنهائه بشكل توافقي، للعقد الذي يجمعه بمدرب الفريق محمد كيسر.

يذكر أن فريق أولمبيك آسفي بلغ، بقيادة الإطار الوطني محمد كيسر، لأول مرة في تاريخه، ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يغادر المنافسة على يد اتحاد جدة السعودي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الـ 12 في قائمة ترتيب القسم الأول من البطولة الاحترافية، برصيد 21 نقطة.