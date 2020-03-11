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كُتّاب وآراء
شبح التأجيل يحوم فوق أولمبياد "طوكيو 2020"
قال هارويوكي تاكاهاشي، عضو المجلس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020)، إنه سيكون أكثر واقعية تأجيل الدورة لمدة عام واحد أو عامين بدلا من الإلغاء؛ وذلك في حالة عدم إمكانية إقامتها في الموعد المحدد لها في الصيف المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف تاكاهاشي، المدير الإداري السابق لوكالة "دينتسو" الإعلانية الرائدة في اليابان، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعتقد أن الدورة ستلغى، وإنما ستؤجل"، وتابع في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء اليابانية (كيودو): "اللجنة الأولمبية الدولية ستواجه أزمة في حالة الإلغاء؛ فحقوق البث بالتليفزيون الأمريكي وحدها تمدها بمبلغ هائل".
من جانبها، علقت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بالتأكيد على عدم درايتها باقتراح تاكاهاشي، مؤكدة أن الدورة ستنطلق في الموعد المحدد لها في 24 يوليوز المقبل.
وذكرت اللجنة: "لسنا على علم بتفاصيل أو محتوى تلك التصريحات. لا ندرس تأجيل الدورة. والاستعدادات للاستضافة ستستمر طبقا لما هو مخطط له".