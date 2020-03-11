الرجاء يسعى لحل ودي لأزمة أحداد مع الزمالك

أوعنا بلعيد

يسعى المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم لحل أزمة مشاركة اللاعب حميد أحداد أمام نادي الزمالك المصري في لقائي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بطريقة ودية؛ فهو لا يرغب في التصعيد أو الاستعانة بـ"الكاف" أو "الفيفا" في هذه القضية.

وأكد محمد عزيز، وكيل اللاعب أحداد، مهاجم الزمالك المعار لنادي الرجاء، أنه تلقى اتصالا من جواد الزيات، رئيس نادي النسور الخضر، بخصوص حل أزمة مشاركة اللاعب ضد الفريق الأبيض.

وكشف وكيل أعمال المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، في تصريحات لقناة "ON TIME SPORT"، أنه تلقى الضوء الأخضر من إدارة الرجاء الرياضي بغية التفاوض مع نظيرتها من الزمالك بخصوص السماح بمشاركة أحداد في المباراة المرتقبة بين الطرفين.

وأضاف المصدر سالف الذكر قائلا: "كلفني رئيس الرجاء بالتواصل مع رئيس الزمالك ومع المشرف على الفريق من أجل التوصل إلى حل بخصوص مشاركة أحداد في نصف نهائي دوري الأبطال، ورئيس مجلس إدارة الزمالك هو الذي سيقرر في ذلك، مع العلم أننا لم نتقدم بأي استفسار إلى الكاف أو الفيفا حول الموضوع، والموقف في يد الزمالك".

وأشار إلى وجود علاقة طيبة تربطه بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، وأمير مرتضى، المشرف على الفريق، موردا أنه سيحاول جاهدا الوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

وبخصوص أزمة الدولي المغربي خالد بوطيب، أكد محمد عزيز أن اللاعب سيعود إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، ونفى وجود أي شكوى من جانب موكله ضد الزمالك، وأعرب عن تفضيله الحل الودي بين الطرفين، قائلا: "لن نلجأ إلى الفيفا في هذا الأمر".

وكان مصدر من داخل إدارة الفريق المصري قد كشف أن حميد أحداد لن يتمكن من المشاركة أمام الزمالك إلا بعد سداد الرجاء الرياضي 200 ألف دولار لخزينة الفريق الأبيض وفقا للعقد المبرم بين الناديين.