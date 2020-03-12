"يوبرو" و"انطلاقة" يعدان بإدماج الشباب بالرياضة

هسبريس من الرباط

منذ إطلاقها في نونبر 2019، تمت الإشادة بعلامة "YoPro" من دانون، وهي "ميلكشايك" غنية بالبروتين، من قبل عشاق الرياضة، وذلك عندما تم طرحها في السوق.

اليوم، ترغب دانون "YoPro"، من خلال شراكتها مع منظمة" تيبو المغرب"، في المساهمة في إدماج الشباب المغربي، وفق ما ورد في بلاغ صحافي توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.

وقد وقعت العلامة مؤخرا شراكة استراتيجية مع جمعية "تيبو المغرب"، وذلك في إطار مشروع "انطلاقة"، وهو أول برنامج للإدماج المهني عن طريق الرياضة للشباب بدون دراسة أو تكوين أو شغل.

وفي هذا السياق، قال أوليفر ماري، نائب رئيس التسويق لدى سنطرال دانون: "نريد إعطاء معنى لعلاماتنا. إلى جانب الفائدة الوظيفية التي تقدمها Yo Pro، نود أن نساهم في التأثير بشكل فعلي وإيجابي على مستقبل الشباب المغاربة، من خلال إبراز قابليتهم للتشغيل بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة بينهم".

وأضاف: "نعتقد أن الرياضة فرصة رائعة لإدماج الشباب الذين يكونون ضحايا الهدر المدرسي والمستبعدين من سوق الشغل، غالباً ما تكون الرياضة شغفًا بالنسبة إليهم، لذلك دعنا نساعدهم على جعل شغفهم هذا مهنة تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل. إنه المعنى الشمولي للشراكة التي يسعدنا أن نعلنها اليوم، هذه هي الخطوة الأولى في الالتزام الاجتماعي لـ YoPro ولن نتوقف عند هذا الحد".

من جانبه، قال محمد أمين زريات، Ashoka Fellow والرئيس المؤسس لجمعية "تيبو المغرب": "نحن فخورون بأن نعتبر YoPro واحدة من الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج انطلاقة، وهو أول مشروع للاندماج المهني للشباب غير المتمدرس الذين لا يتوفرون على تكوين أو فرصة شغل من خلال الرياضة في إفريقيا. سوف تساعد خبرة المسؤولية الاجتماعية للشركة عند فرق دانون YoPro في ضمان التحول المستدام للمستفيدين".

وفقًا لإحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، فإن واحدا من ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يدرس وليس له أي تكوين أو شغل في المغرب، أي حوالي 1.7 مليون شخص يعانون من هذه الظاهرة المقلقة، ثلاثة أرباع هؤلاء الشباب هم شابات (1.3 مليون). الفئة العمرية 18-24 عامًا هي الفئة الأكثر أهمية، مع معدل انتشار يبلغ 34.6٪.

ومن الأهداف الرئيسية لمبادرة انطلاقة، يقول البلاغ، استعادة الثقة في هؤلاء الشباب وفي مستقبلهم المهني، ومساعدتهم على القيام بخطواتهم الأولى، من خلال العمل على "المهارات الصعبة" و"المهارات الناعمة"، ومنحهم كل فرص النجاح في مشروعهم، مع دعمهم ليصبحوا قدوة في مجتمعهم (الشبكة، الحي أو الأسرة، إلخ).

وتشتمل الشراكة الموقعة على عدة أقسام، حيث تم التخطيط لعدة إجراءات، منها الاشتراك مع جمعية "تيبو" في تنظيم أول سباق تضامني لدعم مبادرة "انطلاقة": "العدو من أجل تشغيل الشباب غير المتمدرسين أو الحاصلين على تكوين أو شغل"، التي تهدف إلى تحسيس أكبر عدد ممكن فيما يتعلق بتشغيل الشباب في وضعية هشة.

وتضم أيضا تجميع أكثر من 1500 شخص غير معروفين ومن الفاعلين وكذا من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتسليط الضوء على الإدماج المهني للشباب، وتوضيح من خلال حقائق أنه لا توجد عقبة لا يمكن التغلب عليها، والمشاركة في أول معرض للتشغيل عبر الرياضة يومي 6 و7 يونيو 2020 بالدار البيضاء.

وسيكون المتعاونون هناك لدعم الشباب في "انطلاقة"، لرعايتهم ومواكبتهم في البحث عن شغل، وكذلك لمساعدتهم على اتقان كتابة سيرتهم الذاتية و/أو التخطيط لمشروعهم المهني. إنه مشروع توجيهي طويل المدى يلتزم فيه المتعاونون بالمشاركة والتفاعل.

وستكون "Yo pro" شريكة، في 2020، يورد البلاغ، لأكثر من 30 حدثًا رياضيًا كبيرا على المستوى الوطني، حيث ستقوم العلامة بدعم الشباب من الفوج الأول لـ"انطلاقة"، ووضعهم في اتصال مباشر مع خبراء الرياضة، من خلال خلق فرص لتحويل هذه اللقاءات إلى فرص شغل مستدامة، من أجل منحهم أفضل فرص للاندماج المهني، في نهاية مسارهم التكويني المتوج بدبلوم.

في نهاية التكوين، يؤكد القائمون على المبادرة، سيكون لدى 100٪ من التلاميذ المستفيدين في برنامج "انطلاقة" فرصة شغل و/أو مشروع احترافي قوي.

إلى جانب الدعم المالي، تعطي "YoPro" معنى ملموسا لالتزامها الاجتماعي من خلال المشاركة النشطة لمتعاونيها في مختلف أنشطة الشراكة. باختصار، إنه عمل ذو أبعاد إنسانية والتزام صادق من أجل مغرب أفضل عبر الرياضة.

"دانون YoPro ميلكشايك، المنتج بالمغرب، غني بالبروتين ومثالي لمرافقة ومواكبة الأنشطة الرياضية بفضل محتواه العالي من البروتين (25 غ مقابل 500 ملل)، يرضي شهية الأشخاص مع 0٪ من الدهون (مصنوع من الحليب الخالي من الدسم)، و0٪ من السكر المضاف، ويمكن أيضا أن يتناول في إطار نظام غذائي ينصح به أخصائي التغذية"، يؤكد البلاغ.

وتعتبر "تيبو المغرب" جمعية غير هادفة للربح، وهي أهم منظمة في المغرب متخصصة في تعليم وإدماج الشباب عبر الرياضة.

تأسست المنظمة غير الحكومية "تيبو المغرب" سنة 2010، واستطاعت أن تخلق تأثيرا مستداما من خلال برامجها ومشاريعها التي تركز على التعليم والتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال قوة الرياضة.