حكيمي يكشف الحالة الوحيدة للعودة إلى الريال

أوعنا بلعيد

قال الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن قرار عودته إلى النادي الملكي الإسباني، نهاية الموسم الحالي، رهين برغبة إدارة الميرنغي، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداده للعودة إلى فريقه الأم.

وفي تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية، أكد المدافع المغربي الشاب استعداده للعودة إلى ريال مدريد، موضحا ذلك بقوله: "إذا أراد ريال مدريد عودتي فسوف أعود، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سأضطر إلى اللعب لناد آخر رائع".

ويخوض النجم المغربي موسمه الأخير بقميص دورتموند؛ ففترة استعارته من الريال ستنتهي الصيف المقبل، بعد أن أصبح من نجوم الدوري الألماني، ما جعله محط اهتمام من العديد من الأندية؛ أبرزها العملاق البفاري بايرن ميونيخ، وتشلسي وتوتنهام الإنجليزيين، ويوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى ناديه الحالي، وفريقه الأم.

وأضاف حكيمي، البالغ من العمر 21 سنة، قائلا: "في الحقيقة هذا الموسم هو الأفضل بالنسبة لي مع بوروسيا دورتموند وفي مشواري إلى الأن، لأنني لا أكتفي فقط بدوري الدفاعي بل أحب العمل الهجومي حيث أساعد الفريق هجوميا ودفاعيا بفضل تعليمات المدرب، وأعتبر نفسي مدافعا عصريا".

واختتم تصريحه متحدثا عن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالقول: "زيدان هو الرجل الذي منحني الفرصة والثقة للعب كرة القدم باحترافية، وأنا ممتن لثقته ومعاملته لي، وسأكون ممتنا له دائما".