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الرئيسية | رياضة | باريس سان جرمان إلى ربع نهائي "أبطال أوروبا"

باريس سان جرمان إلى ربع نهائي "أبطال أوروبا"

باريس سان جرمان إلى ربع نهائي "أبطال أوروبا"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:57

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، اليوم الأربعاء، في مباراة إياب دور الستة عشر، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بدون جماهير وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19 ).

واستفاد سان جيرمان من تسجيله هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند 2-1 في ألمانيا، ليحجز بطاقة التأهل بتفوقه 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم سان جيرمان في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي نيمار، قبل أن يضيف زميله الإسباني خوان بيرنات الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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