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الرئيسية | رياضة | أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من "دوري الأبطال"

أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من "دوري الأبطال"

أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من "دوري الأبطال"
هسبريس - متابعة (صور أ.ف.ب)
الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:30

أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بمضيفه ليفربول الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليخرج من البطولة التي توج بها الموسم الماضي، بعدما انتزع منه فوزا مثيرا 3 - 2 بعد التمديد الأربعاء في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وكان أتلتيكو فاز 1 - صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعبه الشهر الماضي، ليفوز 4 - 2 على الفريق الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وساهم السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو، بدور بارز في استمرار فريقه بالبطولة، بعدما تصدى ببسالة لأكثر من هجمة خطرة لليفربول، الذي فرض سيطرته الكاملة على مجريات الوقت الأصلي وأهدر لاعبوه فرصا عديدة محققة للتسجيل كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه دون خوض الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة الـ43، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين وفقا للائحة البطولة.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ94؛ لكن أتلتيكو رد بهدفين عن طريق لاعبه البديل ماركوس يورينتي في الدقيقتين الـ97 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثالث. وأطلق البديل الآخر ألفارو موراتا رصاصة الرحمة على ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الرابع، ليصعد فريق العاصمة الإسبانية إلى دور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتأتي تلك الخسارة، ليواصل ليفربول نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، خاصة أنها جاءت بعد خسارته الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام واتفورد، ثم خروجه من دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الهزيمة صفر - 2 أمام مضيفه تشيلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عاشق اتلتيكو من الناظور الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:41
لن تتخيلوا مدى فرحتي بفوز اتلتيكو مدريد واقصاء ليفربول مبروك سيميوني
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17
2 - شمالي الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:42
الغرور من فعل بهم هذا ليفربول كذبة صنعها لاعبو برشلونة المتخاذلون
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9
3 - mahfoud الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:45
Quel match et quel sensation! , j'ai vu les prolongations et lorsque Liverpool a ajouté le deuxième but j y croyais moins, mais avec le renard de simeone et avec le somptueux Morata , ils ont rendus cela possible,éliminer l'ancien vainqueur de la champions league en le gagnant à anfield ,c'est cela le vrai football.
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2
4 - مشجع الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:48
سيميوني قدم لكلوب درسا في تكتيك كرة القدم .ليس كل الفرق برشلونة كي تعمل عليها ريمونتادا هههه
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7
5 - برشلوني الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:49
لمرة أخرى يظهر بأن الكرة الإسبانية هي الأعلى مستوى في أوروبا
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6
6 - Abdelhak الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:50
فريق شجاع يلعب بواقعية كبيرة ويستحق الانتصار بجدارة. فريق ليفربول قبل المبارة الكل كان يقول أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي ولكن بعد الهزيمة ستتغير المفاهيم وهذا هو حال الكرة الهزيمة واردة في أي لحظة.وتبفى المتعة مستمرة إن لم يغلب عليها طابع التعصب المبالغ فيه.
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8
7 - الوكالة القومية الأربعاء 11 مارس 2020 - 23:56
محمد صلاح فخر العرب لم يكن بيومه ولكن لا ننسى أنه أول لاعب عربي من أصل عربي فاز بدوري الابطال السنة الماضية
صلاح تاني أفضل لاعب في العالم
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-21
8 - حكيمdz الخميس 12 مارس 2020 - 00:00
ليفربول حسب اتليتكو بارصا هههههه بارصا الي متي اندية مدريد تمسح عاركم
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-11
9 - هشام كولميمة الخميس 12 مارس 2020 - 00:05
مبروك لأتليتيكو مدريد...فعلا المدرسة الدفاعية أبانت عن نجاعتها أمام المدرسة الهجومية.و لكن لا ننسى بأن ليفربول لعبت كرة قدم حديثة.بالفعل هناك متعة لمن يتذوقها و لمن يتفرج دون الانحياز لأي فريق.
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0
10 - ولد حميدو الخميس 12 مارس 2020 - 00:10
ليفربول يلعب شوطا واحدا و عندما لم يحسم التاهل في الشوط الاول كنت منتظرا بان النتيجة لن تكون في صالحه لان اتلتيكو مدريد يلعب بنفس الريتم حتى اخر دقيقة
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11 - إلى القومية العربية الخميس 12 مارس 2020 - 00:11
إبراهيم افلاي ابن الحسيمة هو أول لاعب عربي مغربي أصيل ذو جنسية هولندية فاز مع برشلونة بعصبة الأبطال الأوربية سنة 2011. نحن هنا نتكلم عن الكرة لا عن القومية العربية التي تحلم بها كشعار لا أقل ولا أكثر.
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12 - وائل علي الخميس 12 مارس 2020 - 00:12
إلى المعلق رقم 7 المدعو صلاح كثيف الشعر اصبح عالة على الفريق الأحمر يتحرك بعشوائية ولا يكمل اية مراوغة واصبح لقمة صائغة امام المدافعين يشبه عاهة اخرى عند البارسا هذا الموسم المدعو كريزمان تحنقيزاتهم تتشابه عشوائية تخبط ضعف
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13 - متابع الخميس 12 مارس 2020 - 00:29
تعقيب على تعليق الوكالة القومية، ليس صلاح هو العربي الوحيد الذي فاز مع فريقه بدوري أبطال أوربا، فعلها قبله المتميز اشرف حكيمي مع الريال، ولم يكترت له أي أحد.
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