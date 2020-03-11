إصابة مدافع يوفنتوس روغاني بفيروس كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بأن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة في بيان بان نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية".

وأشار إلى أن النادي "يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".