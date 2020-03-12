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كُتّاب وآراء
تفشّي كورونا يوقف منافسات "الليغا" في إسبانيا
قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن اتحاد كرة القدم في المملكة الإيبيرية قرر إيقاف منافسات بطولة "الليغا" بسبب "فيروس كورونا".
المستجد يأتي بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.
جدير بالذكر أن رئيسة منطقة مدريد، إيسابيل دياث أيوسو، قالت إن الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق العاصمة مدريد كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.
وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا.