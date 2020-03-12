24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:40
|13:42
|17:00
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" ينعش "اقتصاديات الكمامات" ويعيد عجلة العمل بالمصانع
- مضامين تقرير "مجلس بوعياش" حول الريف تجلب انتقادات حقوقية
- البحث في الأدب الأندلسي .. كتاب يُحيي جانبا منسيا من بلافريج
- كاتم العلوي: أرڭان شجرة عتيقة تمنع زحف رمال الصحراء على أڭادير
- "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة
مضامين تقرير "مجلس بوعياش" حول الريف تجلب انتقادات حقوقية (5.00)
"كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة (5.00)
كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)
المغرب يُحْدث لجنة "يقظة اقتصادية" لمواكبة انعكاسات "وباء كورونا" (5.00)
- المغرب يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" - (146)
- هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب - (107)
- انحباس المطر يدفع أخنوش إلى إغاثة الماشية بـ5 مليارات ونصف - (90)
- هولندا توصي مُواطنيها بالتزام "اليقظة" عند السفر إلى مدن المملكة - (78)
- هل تحكم "عقيدةُ العداء" الدبلوماسيةَ الموريتانية في نزاع الصحراء؟ - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ريال مدريد يعلن وضع لاعبيه في "الحجر الصحي"
أعلن ريال مدريد فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي، بجميع أصناف الرياضات، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.
وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا، وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين، لتنتهي بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار بـ2-1، فيما كان من المقرر ان يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين، على أرضه يوم الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة الى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.