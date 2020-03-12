ريال مدريد يعلن وضع لاعبيه في "الحجر الصحي"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن ريال مدريد فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي، بجميع أصناف الرياضات، بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا، وكانت مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين، لتنتهي بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار بـ2-1، فيما كان من المقرر ان يفتتح ريال مدريد مباريات المرحلة الثامنة والعشرين، على أرضه يوم الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة الى سكة الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.