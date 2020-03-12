أشرف حكيمي يدخل التنافس على "الأفضل بألمانيا"

أوعنا بلعيد

انضم الدولي المغربي المتألق أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير ضمن الدوري الألماني الممتاز، إذ سينافس زميله الإنجليزي جادون سانشو وثنائي بايرن ميونخ، سيرجي جنابري وجوشوا كيميتش، بالإضافة إلى فلوريان كاينز، لاعب كولن، وكريستوفر نكونكو، نجم لايبزيج.

وأعلن الموقع الرسمي للبوندسليغا دخول النجم المغربي الشاب إلى القائمة المرشحة للجائزة، عقب العروض الفنية والتقنية الكبيرة التي قدمها بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي، وخلال الشهر الماضي الذي شهد تقديم خريج مدرسة ريال مدريد أقوى عروضه الكروية.

وعن أسباب اختيار أشرف حكيمي للمنافسة على نيل هذه الجائزة الفردية المرموقة، فقد كان الأسد المغربي مرة أخرى في حالة ممتازة في شهر فبراير، بعدما أصبح الظهير الخلفي لبوروسيا دورتموند شخصية أساسية في فريق لوسيان فافر، مدرب أسود الفيستفال الذي يعتمد على خدمات اللاعب بشكل تام.

وتنعكس أهمية حكيمي على فريقه دورتموند في أرقامه، بما فيها تقديمه 4 تمريرات حاسمة الشهر الماضي، عطفا على أدائه الكبير والمتطور مباراة بعد أخرى، ما أثر في المجموعة وجعل الجهة اليمنى لفريقه من أقوى الجبهات هجوميا ودفاعيا.

وتحدث المدرب السويسري لوسيان فافر عن نجمه حكيمي واختياره للمنافسة على نيل هذه الجائزة الفردية المرموقة، قائلا: "أنا أقل استغرابا من بقية الناس بخصوص توهج حكيمي واختراقاته الهجومية ومساندته للدفاع.. إنه يهاجم بشدة، سواء كان مدافعًا أو جناحا".

من جانبه، يقدر البالغ من العمر 21 سنة الثقة التي يحظى بها من قبل مدربه والأدوار المنوطة به والحرية التي ينعم بها على أرضية الميدان، وقال بخصوص ذلك: "إنه يعلم أنني شاب وأستطيع أن أتعلم، وأنا أستمع إليه بتركيز شديد".

ولا تظهر قوة الأسد المغربي في صناعة اللعب فقط، بل يعتبر كذلك لاعبا أساسيا في تنظيم اللعب، إذ يصنف رفقة زميله البرتغالي رافائيل جويريرو من أكثر اللاعبين لمسا للكرة وتمريرا لها بـ (443 لمسة وتمريرة).

كما يصنف اللاعب المغربي من بين الأوراق التكتيكية المؤثرة التي ساهمت في تحسين دفاع أسود الفيستفال، إذ يملك أعلى رقم في المواجهات الثنائية واستعادة الكرات أكثر من أي لاعب آخر في دورتموند خلال شهر فبراير، الذي عرف حفاظ المجموعة على نظافة شباكها لـ3 مباريات على التوالي منذ الهزيمة أمام بايرن ليفركوزن.