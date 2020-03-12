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كُتّاب وآراء
الإسماعيلي المصري يفقد عطاء لاعبين أمام الرجاء
تلقى الطاقم التقني لفريق الإسماعيلي المصري لكرة القدم ضربة موجعة قبل ملاقاة فريق الرجاء الرياضي يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيفقد فريق الدراويش المصري خدمات قائده باهر المحمدي، بعدما أعلن طبيب الفريق أكريم عبد العزيز تعرض اللاعب لتمزق في أربطة الركبة، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات.
وبخصوص فخر الدين يوسف، مهاجم الفريق، أكد رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، في تصريحات لموقع ناديه، أن اللاعب لن يستطيع اللحاق أيضا بالمباراة القوية أمام الرجاء، بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
وكان الثنائي سالف الذكر تعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت ناديهما بالجونة برسم الدوري الممتاز، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. كما سيخسر الفريق خدمات كل من أحمد أيمن ومحمد حمدي زكي ووجيه عبدالحكيم لأسباب متنوعة.
يشار إلى أن الفريق المصري كان قد حقق الفوز أمام الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد. ويحتاج ممثل الكرة المغربية للفوز بهدفين لحجز بطاقة العبور إلى النهائي العربي.
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تعليقات الزوّار (1)
بالتوفيق للنسور الخضر .