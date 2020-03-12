الوداد يعمق جراح طنجة ويستعيد صدارة البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

عمق فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، من جراح نظيره اتحاد طنجة بعد أن تغلب عليه اليوم الخميس، بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة عن الجولة 18 من منافسات الدوري الاحترافي.

وعرفت بداية مجريات النزال مناورات هجومية من العناصر الودادية، كانت الأبرز منها من رجل المدافع محمد الناهيري، الذي كان قريبا من افتتاح النتيجة في حدود الدقيقة الرابعة من كرة ثابتة مباشرة، لولا التصدي الناجح للحارس هشام المجهد.

ومع مرور الدقائق تمكن لاعبو اتحاد طنجة في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول، من استعادة التوازن والاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى الوداد، فيما اضطر رفاق يحيى جبران، لارتكاب الخطأ لوقف التحركات الهجومية لأصحاب الأرض، ما كلفهم في بعض الحالات تلقي الإنذار.

وفي الدقيقة 34 عاد محمد الناهيري ليهدد مرمى اتحاد طنجة من كرة تابثة تصدى لها الحارس هشام المجهد، لينقذ شباك فريقه من الهدف، فيما ضيع المهاجم سانطوس فورطيس، محاولة سانحة للتهديف لاتحاد طنجة في حدود الدقيقة 44، قبل أن يفوت بدوره وليد الكرتي، كرة هجومية سانحة للتهديف قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.

وفي حدود الدقيقة 55 تمكن الوداد من هز الشباك عن طريق اللاعب أيمن حسوني، غير أن الحكم عادل زوراق، لم يحتسب الهدف لوجود الخطأ بعد العودة لتقنية "الفار"، قبل أن ينجح محمد الناهيري بعد ذلك في حدود الدقيقة 63 في تسجيل هدف جميل من كرة تابثة منح به التقدم للوداد.

وكان رفاق العميد إبراهيم النقاش، قريبين من تعزيز النتيجة بهدف ثان في كرات هجومية خلال الربع ساعة الأخير من الجولة الثانية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 88 بعد اللجوء لتقنية "الفار"، ترجمها يحيى جبران، للهدف الثاني للوداد.

ورفع الوداد رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 36 في صدارة البطولة، فيما جمدت الهزيمة رصيد اتحاد طنجة في حدود 15 نقطة بالمركز 15.