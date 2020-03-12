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كُتّاب وآراء
إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس "كورونا"
أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي، قبل قليل، إغلاق مركز التدريب بعد إصابة مدرب الفريق ميكيل أرتيتا بفيروس "كورونا" المستجد.
وأفاد النادي اللندني بأن لاعبي الفريق سيخضعون للعزل الذاتي بعد إصابة المدرب الإسباني أرتيتا.
وفي سياق متصل تعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اجتماعا طارئا غدا الجمعة للنظر في مصير المباريات المقبلة بعد إعلان إصابة الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا وخضوع لاعبي الفريق الأول للعزل الذاتي.
وأضافت الرابطة في بيان "في ضوء ما أعلنه أرسنال الليلة بتأكيد إصابة مدرب الفريق الأول ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا ستعقد رابطة الدوري اجتماعا طارئا صباح الغد".