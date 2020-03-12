24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا يُخضع الوزير الأول الكندي للحجر المنزلي (5.00)

  2. "كورونا" يغلق المعابر بين النّاظور ومليلية المحتلة (5.00)

  3. موسم كورونا (5.00)

  4. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

  5. غياب الرؤية والوضوح يشوب مخططات تفعيل الأمازيغية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس "كورونا"

إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس "كورونا"

إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الخميس 12 مارس 2020 - 23:44

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي، قبل قليل، إغلاق مركز التدريب بعد إصابة مدرب الفريق ميكيل أرتيتا بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد النادي اللندني بأن لاعبي الفريق سيخضعون للعزل الذاتي بعد إصابة المدرب الإسباني أرتيتا.

وفي سياق متصل تعقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اجتماعا طارئا غدا الجمعة للنظر في مصير المباريات المقبلة بعد إعلان إصابة الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا وخضوع لاعبي الفريق الأول للعزل الذاتي.

وأضافت الرابطة في بيان "في ضوء ما أعلنه أرسنال الليلة بتأكيد إصابة مدرب الفريق الأول ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا ستعقد رابطة الدوري اجتماعا طارئا صباح الغد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Jbilo الخميس 12 مارس 2020 - 23:55
الفيروس بدأى في الإنتشار عبر العالم،لطفك يالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.