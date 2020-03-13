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الرئيسية | رياضة | إصابة نجم تشيلسي الإنجليزي بفيروس" كورونا"

إصابة نجم تشيلسي الإنجليزي بفيروس" كورونا"

إصابة نجم تشيلسي الإنجليزي بفيروس" كورونا"
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 13 مارس 2020 - 03:32

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن إصابة مهاجمه كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا المستجد ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يتعرض للإصابة بهذا الفيروس المتفشي في أماكن عدة بالعالم.

وذكر تشيلسي في بيانه: "كالوم هودسون أودوي ثبتت إصابته بفيروس كورونا مساء الخميس "وأشار النادي إلى أن مركز تدريبات الفريق سيخضع لإغلاق جزئي.

وأضاف: "أعضاء تشيلسي الذين خالطوا اللاعب مؤخرا سيخضعون الآن للعزل الصحي طبقا للتعليمات الصحية للحكومة. هذا سيشمل جميع لاعبي الفريق والطاقم التدريبي وعدد من أفراد الخدمات المعاونة للفريق".

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