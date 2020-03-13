تعليق مباريات الدوري الإنجليزي حتى أبريل المقبل

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة إرجاء المنافسات حتى الرابع من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الإسباني مايكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي من بين حالات أخرى، بفيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان للرابطة "بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالإجماع تعليق الدوري الإنجليزي بنية العودة في 4 أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف".