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تعليق مباريات الدوري الإنجليزي حتى أبريل المقبل
الجمعة 13 مارس 2020 - 12:30
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة إرجاء المنافسات حتى الرابع من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الإسباني مايكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي من بين حالات أخرى، بفيروس "كورونا" المستجد.
وجاء في بيان للرابطة "بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالإجماع تعليق الدوري الإنجليزي بنية العودة في 4 أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف".