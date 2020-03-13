"كورونا" يؤجل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

هسبورت - آمال لكعيدا

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب المستجدات المقلقة حول انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم وفي إفريقيا، تأجيل منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي كانت مقررة في الفترة ما بين 25 و31 مارس المقبل، إلى وقت لاحق.

وذكر بلاغ للكاف أنه تم اتخاذ قرار تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات "الكان" إلى وقت لاحق، وذلك بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية "كورونا" وباءً عالمياً، مضيفاً "في إفريقيا، تم تسجيل حالات محدودة مصابة بالفيروس، لكن الأمور قد تتطور بشكل سلبي في المستقبل..".

وأضاف البلاغ في أسباب اتخاذه القرار أن حكومات مجموعة من الدول اعتمدت تدابير وقائية من الفيروس، منها منع السفر وفرض الحجر الصحي على الوافدين، وأن أنديةً ترفض تسريح لاعبيها للاتحاق بمنتخباتهم لخوض مبارياتهم الدولية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه سيتم تحديد موعداً جديداً لخوض التصفيات وإبلاغ الاتحادات الكروية، حسب مدى تطور تفشي أو السيطرة على الفيروس في العالم.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني كان بصدد التحضير لمواجهة منتخب إفريقيا الوسطى عن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا نهاية الشهر الجاري.

ومن جهة أخرى، لم تذكر "الكاف" أي إجراء بخصوص منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة مطلع الشهر المقبل في الكاميرون، علماً أنه في بلاغ سابق، كانت قد أكدت تمسكها بإجراء البطولة في موعدها المحدد.

ومعلوم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت عن انعقاد اجتماع طارئ، الإثنين المقبل، بمركز "محمد السادس" بالمعمورة، وبحضور كافة اللجان والإدارات والعصب وأعضاء المكتب المديري، من أجل التقرير في مصير مشاركة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في منافسات "الشان"، وكذلك مصير الباقي من الدورات في الدوري الاحترافي بقسميه الأول والثاني، ودوريات العصب والهواة.