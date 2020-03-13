"الفيفا" يؤجل المباريات الدولية في مارس وابريل

هسبريس - رويترز

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان اليوم الجمعة بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس وابريل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها لخوض أي مباريات يتم اقامتها.

وأوضح "القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية لن يتم تطبيقها في الفترتين الدوليتين المقبلتين في مارس وابريل"