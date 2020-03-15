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كُتّاب وآراء
متصدر الدوري التركي يخطط لنيل خدمات بنشرقي
يخطط مسؤولو فريق طرابزون سبور، متصدر الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب مصادر تركية فإن أشرف بنشرقي لو نجح في إتمام صفقة انتقاله إلى متصدر الدوري التركي فقد يلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لاسيما أن طرابزون سبور، الذي يمارس فيه المغربي الآخر مروان داكوستا، ينافس على نيل لقب الدوري الموسم الحالي.
وجاءت رغبة الفريق التركي في التعاقد مع المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي عقب العروض المبهرة التي قدمها رفقة الأبيض المصري، سواء برسم الدوري المحلي أو مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، وكذلك ضمن كأس السوبر الإفريقي عندما نجح في قيادة ناديه إلى التفوق أمام الترجي التونسي والغريم التقليدي الأهلي المصري.
وتمكن المهاجم المغربي البالغ من العمر خمسا وعشرين سنة من المساهمة في 14 هدفا منذ بداية الموسم الحالي مع الزمالك، بعدما سجل تسعة أهداف ومنح 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وبعد تألقه، ونظرا للأرقام التي يحققها، وجه البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، الدعوة للاعب بنشرقي تأهبا للمباراتين اللتين سيخوضهما الأسود أمام منتخب إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا.