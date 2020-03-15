‪إدميلسون يعترف بفضل المدرب المغربي الركراكي

أوعنا بلعيد

يقدم البلجيكي إدميلسون دا سيلفا مستويات متميزة مع الدحيل القطري لكرة القدم، لاسيما في الجولات الأخيرة التي شهدت إشراف مدرب جديد على قيادة المجموعة، خلفا للبرتغالي روي فاريا المقال من منصبه.

وتحدث المهاجم البلجيكي البالغ من العمر خمسا وعشرين سنة عن أسباب تطور مستواه خلال الجولات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود للمدرب المغربي وليد الركراكي، الربان الجديد لكتيبة الدحيل.

وأقر اللاعب سالف الذكر خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الدحيل والسيلية برسم ربع نهائي كأس أمير قطر بأن وليد الركراكي ساعده كثيرا وعرف كيف يخرج أفضل ما لديه منذ قدومه إلى الدحيل، قادما من تجربة تدريبية مع الفتح الرياضي الرباطي.

وأنهى اللاعب تصريحه، موردا أن طموح ناديه يتمثل في تكرار ما حدث الموسم الماضي، حينما نجحت المجموعة في تحقيق الثنائية بعد التتويج بالكأس، بالإضافة إلى استعادة درع الدوري رغم المنافسة القوية مع فرق من العيار الثقيل.