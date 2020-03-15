24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد
- 10 وفيات جديدة في بريطانيا بسبب "وباء كورونا"
- تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
- "وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
سفير الصين: هكذا واجهنا وباء "كورونا" بالتضامن والدعم والتضحية (5.00)
- عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب - (231)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (133)
- مغاربة يناشدون الملك بالتدخل لجلب جثث "ضحايا كورونا" من إيطاليا - (127)
- "الداخلية" تتحرك لوقف المضاربة والزيادات المحتملة للأثمان بالأسواق - (79)
- العلمي: المغرب سيتجاوز تداعيات "أزمة كورونا" خلال أسابيع قليلة - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدميلسون يعترف بفضل المدرب المغربي الركراكي
يقدم البلجيكي إدميلسون دا سيلفا مستويات متميزة مع الدحيل القطري لكرة القدم، لاسيما في الجولات الأخيرة التي شهدت إشراف مدرب جديد على قيادة المجموعة، خلفا للبرتغالي روي فاريا المقال من منصبه.
وتحدث المهاجم البلجيكي البالغ من العمر خمسا وعشرين سنة عن أسباب تطور مستواه خلال الجولات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود للمدرب المغربي وليد الركراكي، الربان الجديد لكتيبة الدحيل.
وأقر اللاعب سالف الذكر خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الدحيل والسيلية برسم ربع نهائي كأس أمير قطر بأن وليد الركراكي ساعده كثيرا وعرف كيف يخرج أفضل ما لديه منذ قدومه إلى الدحيل، قادما من تجربة تدريبية مع الفتح الرياضي الرباطي.
وأنهى اللاعب تصريحه، موردا أن طموح ناديه يتمثل في تكرار ما حدث الموسم الماضي، حينما نجحت المجموعة في تحقيق الثنائية بعد التتويج بالكأس، بالإضافة إلى استعادة درع الدوري رغم المنافسة القوية مع فرق من العيار الثقيل.