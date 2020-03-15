حمد الله يتشبث بصدارة هدافي الدوري السعودي

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، تقديم عروضه القوية وقيادة المجموعة إلى حصد المزيد من الانتصارات، بعد زيارته شباك المنافسين.

ويعتلي المهاجم السابق لفريق أولمبيك آسفي قائمة هدافي الدوري السعودي الممتاز برصيد 18 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم الهلال، ثم عمر السومة، نجم الأهلي الذي تمكن من تسجيل 13 هدفا.

ويعتبر فريق الرائد من أكبر ضحايا المهاجم المغربي حمد الله، بعدما نجح في تسجيل 8 من أهداف النصر الـ11 في شباكه ضمن الدوري المحلي، وأصبح متخصصا في زيارة شباكه أكثر من أي فريق آخر.

وقاد الأسد المغربي حمد الله بأهدافه فريقه النصر إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط خلف المتصدر الهلال، بعدما حقق زملاء نور الدين أمرابط الفوز في 13 مباراة وتعادلوا في ست، بينما تكبدوا مرارة الهزيمة خلال 3 لقاءات.

وسجل لاعب وسط النصر جوليانو 7 أهداف هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، ويقترب من معادلة حصيلته الموسمية مع الفريق في المنافسة (8 في 2018/2019)؛ كما تمكن من تسجيل 3 من أهداف فريقه الأربعة الأخيرة في المنافسة حالياً.

ويتصدر رائد الغامدي، مهاجم فريق الرائد، قائمة الهدافين السعوديين ضمن الدوري، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة برصيد 6 أهداف، آخرها هدفه في مرمى النصر خلال المواجهة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل منها مغاربة النصر ثلاثة أهداف، منها ثنائية لحمد الله وهدف لنور الدين أمرابط، وهدف لجوليانو فيكتور دي باولا.

يذكر أن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش كان قد أعلن لائحته الأولية الموسعة للمنتخب الوطني استعدادا للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام منتخب إفريقيا الوسطى، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021)، والتي كانت خالية من اسم عبد الرزاق حمد الله، المتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين .