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تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
السبت 14 مارس 2020 - 16:05
أفاد بلاغ الإتحاد العربي لكرة القدم بأنه تم تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال حتى إشعار آخر، بسبب انتشار "فيروس كورونا".