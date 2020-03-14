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الرئيسية | رياضة | تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس

تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس

تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 16:05

أفاد بلاغ الإتحاد العربي لكرة القدم بأنه تم تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال حتى إشعار آخر، بسبب انتشار "فيروس كورونا".

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