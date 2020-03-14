هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ الإتحاد العربي لكرة القدم بأنه تم تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال حتى إشعار آخر، بسبب انتشار "فيروس كورونا".