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كُتّاب وآراء
"فصيل كروي" يبدي تطوعه للحد من وباء "كورونا"
وضع "أولتراس الشارك"، الفصيل المساند لأولمبيك آسفي، أعضاءه رهن إشارة الخدمة التطوعية، للمساهمة في الحد من انتشار وباء "كورونا"، مبديا استعداداه الكامل لتقديم مجموعة من الخدمات والمساعدات للعموم الناس والساكنة، حسب بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ومن بين الخدمات التي يعتزم الفصيل المذكور تقديمها التبرع بالدم والدعاية من أجله في المركز الجهوي لتحاقن الدم، والتطوع لمنح وسائل التعقيم والوقاية لمن هم في حاجة إليها، والإرشاد والتوعية بطرق الوقاية ضد انتشار "الفيروس"؛ كما وضع مجموعة من أرقام الهواتف من أجل تقديم المساعدة للمعوزين والمسنين لإيصال الضروريات إلى بيوتهم.
وجاء في نص البلاغ: "بعد حالة الطوارئ التي تمر منها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وكوننا أبناء هذا الوطن ورجال الغد، تتجند المجموعة بكامل أعضائها لتكريس الجهود والعمل التطوعي لتقليص حدة هذه المرحلة الصعبة التي من شأنها المساس بآبائنا وأقاربنا وإخواننا وأخواتنا".
وكان فصيل "الشارك" أصدر بلاغا، أكد من خلاله على قوة أعضاء مجموعته في مجابهة كل "فيروس" و"وباء"، مبرزا أن المرض قد يصيب الجسد والقدرات البدنية للإنسان، ولا يمكنه أن يمس جوهره الباطني، في إشارة منه إلى حبه لفريقه.