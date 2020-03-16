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كُتّاب وآراء
"كوفيد - 19" يُدخل لاعبي الوداد في راحة لأسبوع
ينتظر أن يستأنف الفريق الأول لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم تداريبه يوم السبت المقبل، وذلك عقب إيقاف البطولة الاحترافية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وحسب مصادر هسبريس فقد حدد الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الوداد، يوم السبت المقبل موعدا لاستئناف تداريب المجموعة بعدما منح لاعبيه أسبوعا للراحة عقب إعلان الجامعة الملكية المغربية للعبة إيقاف البطولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المدرب الإسباني طلب من لاعبيه العودة إلى خوض التداريب مبدئيا نهاية الأسبوع الجاري، في انتظار قرار الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة المغربية بخصوص موعد استئناف الدوري الاحترافي.
وأوضحت مصادرنا أن الطاقم التقني للفريق الأحمر قرر في حالة استمرار إيقاف الدوري تمديد عطلة لاعبيه، ليبقى مصير المجموعة وعودتها إلى التداريب تأهبا للاستحقاقات المقبلة رهينا بالقرارات الجامعية والسلطات المغربية التي تسعى إلى السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتمكن الفريق الأحمر من العودة إلى تصدر جدول الترتيب في الدوري برصيد 36 نقطة، ويطمح إلى الحفاظ على اللقب وسط منافسة قوية من عدة أندية، من بينها الفتح الرباطي ومولودية وجدة ونهضة بركان والجيش الملكي والغريم التقليدي الرجاء.