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كُتّاب وآراء
15 مليون أورو تحرم زياش من تشلسي بالشتاء
رفض مسؤولو تشلسي الإنجليزي لكرة القدم تلبية طلب نظرائهم في أياكس أمستردام دفع مبلغ 15 مليون أورو إضافية ليسمحوا للدولي المغربي حكيم زياش بالانتقال صوب إنجلترا في الميركاتو الشتوي الماضي، عوض الصيف المقبل.
وحسب ما كشفه الصحافي المقرب من نادي تشلسي مات لو (تلغراف البريطانية) فإن إدارة البلوز كانت ترغب في استقدام المايسترو المغربي في الانتقالات الشتوية عوض الصيف، لكن طلبها قوبل برفع أياكس لمطالبه المادية.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة أياكس لم تكن تمانع رحيل زياش في الانتقالات الشتوية، واشترطت مقابل ذلك إضافة 15 مليون أورو إلى مبلغ الصفقة النهائي، وهو ما رفضته نظيرتها من تشلسي وقررت جلبه في الصيف.
وأوضح الصحافي المذكور أن حكيم زياش لم يكن هدفا لنادي تشلسي، وتم التعاقد معه بتوصية من المدرب فرانك لامبارد، الذي وصل إلى خلاصة ضمه أثناء دراسته لفريق أياكس، إذ أعجب حينها بإمكانات النجم المغربي ومستواه، وطلب من الإدارة الرياضية التعاقد معه فورا.
وفي سياق آخر، عرض المكتب المسير لتشلسي على النجم البرازيلي ويليان تجديد عقده لموسمين من أجل بيعه في الصيف، والاستفادة المالية من صفقته، على غرار ما حصل مع مواطنه دافيد لويز؛ لكن اللاعب طلب عقدا لمدة 3 سنوات والبقاء في لندن، وأصبح مرشحا للرحيل نحو أرسنال أو توتنهام.
بينما لا يخطط البلوز اللندني لمنح الإسباني بيدرو رودريغيز عقدا جديدا، إذ سيكون هذا الموسم الأخير له مع النادي، ما دفعه إلى بدء البحث عن ناد في الدوري الأمريكي.
وكان فريق البلوز أعلن مؤخرا توصله إلى اتفاق مع أياكس للتعاقد مع زياش بداية من الصيف المقبل، وبعقد يمتد لـ5 سنوات؛ كما أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب حول شروطه الشخصية إذ ستكلفه الصفقة 36.7 ملايين جنيه إسترليني.