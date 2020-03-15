24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
- فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم
- المالكي: المجتمع المدني يغْني بناء مستقبل المغرب
- هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟
- سفير الصين: هكذا واجهنا وباء "كورونا" بالتضامن والدعم والتضحية
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
هل يدفع الربح محلات تجارية إلى ترويج "تهافت" المغاربة على السلع؟ (5.00)
- وزارة الصحة: 28 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المغرب - (183)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (121)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (118)
- "سلامة العقيدة".. تفشّي فيروس "كورونا" يرفع منسوب تدين المغاربة - (92)
- المغاربة يُصْبحون على انخفاض في أسعار المحروقات بدرهم واحد - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعليق البطولة يمنح عطلة قصيرة للاعبي "الماط"
ينتظر المكتب المسير لفريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم ما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ للمكتب الجامعي، الإثنين، الذي دعا إليه فوزي لقجع، رئيس الجامعة، الجمعة الماضي، وذلك لإعلان وقت العودة إلى التداريب الجماعية.
وحسب مصادر هسبريس فقد منح الطاقم التقني للمغرب التطواني 3 أيام كراحة للاعبين، بعدما قرر الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة المغربية توقيف البطولة الاحترافية بسبب "فيروس" كورونا المستجد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الطاقم التقني اضطر إلى الاكتفاء بمنح اللاعبين 3 أيام راحة، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ للمكتب الجامعي، وعلى ضوء ذلك سيتم كشف البرنامج الجديد المتعلق بتداريب المجموعة.
وتابعت مصادرنا بأن الإدارة التطوانية تواصلت مع اللاعبين لتخبرهم بأن يوم الثلاثاء المقبل سيكون حاسما، إذ سيتم الكشف خلاله عن آخر المستجدات، التي على ضوئها سيتم تحديد موعد استئناف التداريب الجماعية.
وكان مقررا أن يواجه فريق الحمامة البيضاء أمس السبت منافسه فريق أولمبيك أسفي، قبل أن يتم إيقاف البطولة الاحترافية بسبب المخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويحتل المغرب التطواني المركز السابع في جدول الترتيب في الدوري برصيد 28 نقطة، حصل عليها بعد فوزه في سبع مباريات وتعادله في مثلها، بينما تكبد مرارة الهزيمة خلال 5 لقاءات بعد خوضه 19 جولة في الدوري الاحترافي.