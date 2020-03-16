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كُتّاب وآراء
المغرب يستضيف نهائي "كأس الكاف" في الرباط
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد تنظيم المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية إلى العاصمة المغربية الرباط.
وذكر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن مجمع الأمير مولاي عبد الله سيستضيف المباراة النهائية للبطولة، والتي من المبرمج أن تقام يوم 24 من ماي المقبل.
وكان المغرب البلد الوحيد المرشحة لاستضافة المباراة النهائية للبطولة. وتستكمل مباريات الكونفيدرالية بإقامة مباريات نصف النهائي بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان ضد حسنية أغادير، ذهابا وإيابا.