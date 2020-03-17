فيروس "كورونا" يؤجل "كوبا أمريكا" حتى 2021

هسبريس - رويترز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الثلاثاء تأجيل كأس كوبا أمريكا حتى 2021 بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين.