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الرئيسية | رياضة | فيروس "كورونا" يؤجل "كوبا أمريكا" حتى 2021

فيروس "كورونا" يؤجل "كوبا أمريكا" حتى 2021

فيروس "كورونا" يؤجل "كوبا أمريكا" حتى 2021
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:10

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الثلاثاء تأجيل كأس كوبا أمريكا حتى 2021 بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين.

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1 - تيتي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:49
بقات لينا غا لكورة اوا صافي هانية
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