24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا‬ (5.00)

  2. الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

  3. الملك يأمر الجيش بوضع مراكز مجهزة ضد "كورونا" (5.00)

  4. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  5. "كورونا" يقفل أبواب الاتحاد الاوروبي 30 يوما (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لاعب دولي مغربي سابق ينفي الإصابة بـ"كورونا"

لاعب دولي مغربي سابق ينفي الإصابة بـ"كورونا"

لاعب دولي مغربي سابق ينفي الإصابة بـ"كورونا"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 مارس 2020 - 08:20

كذب لاعب المنتخب الوطني سابقًا يونس ابن مرزوق الشائعات المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحساب الفايسبوكي الذي يحمل اسمه مزور ولا يعود إليه.

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب ابن مرزوق لجريدة هسبريس الإلكترونية، موضحا أنه بخير بعدما أُعلنت في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي الشائعات التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر ذاته أن الحساب الذي يحمل اسم اللاعب ابن مرزوق "مزور" ولا علاقة له به أو بـ"التدوينة" المنسوبة إليه، التي جاء فيها: "أنا مصاب بعدوى كورونا، ادعوا لأجلي"، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل بشأن تعرض المعني بالأمر للعدوى.

كما استغرب اللاعب البالغ من العمر 24 سنة نشر هذه الشائعات الخطيرة ومن يقفون خلفها ويعمدون إلى ترويجها في هذه الظرفية الحساسية، متمنيا السلامة للجميع وأن يشفي الله جميع المصابين.

ويمارس اللاعب في صفوف فريق Fc Chiasso الذي ينافس في أقسام الهواة في إيطاليا، بعد تجربة خاضها رفقة صفوف صغار فريق ميتز الفرنسي، قبل أن يجذب انتباه منقبي يوفنتوس الايطالي، ولعب مع فئة أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة.

بينما تعرف الجمهور المغربي على اللاعب المذكور أول مرة سنة 2013 رفقة المنتخب الوطني للفتيان الذي قدم أداء متميزا، وشارك معه في مونديال الفتيان في الإمارات، وكان من الأسماء التي لفتت الانتباه بفضل إمكاناته الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.