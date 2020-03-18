لاعب دولي مغربي سابق ينفي الإصابة بـ"كورونا"

أوعنا بلعيد

كذب لاعب المنتخب الوطني سابقًا يونس ابن مرزوق الشائعات المنتشرة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحساب الفايسبوكي الذي يحمل اسمه مزور ولا يعود إليه.

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب ابن مرزوق لجريدة هسبريس الإلكترونية، موضحا أنه بخير بعدما أُعلنت في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي الشائعات التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر ذاته أن الحساب الذي يحمل اسم اللاعب ابن مرزوق "مزور" ولا علاقة له به أو بـ"التدوينة" المنسوبة إليه، التي جاء فيها: "أنا مصاب بعدوى كورونا، ادعوا لأجلي"، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل بشأن تعرض المعني بالأمر للعدوى.

كما استغرب اللاعب البالغ من العمر 24 سنة نشر هذه الشائعات الخطيرة ومن يقفون خلفها ويعمدون إلى ترويجها في هذه الظرفية الحساسية، متمنيا السلامة للجميع وأن يشفي الله جميع المصابين.

ويمارس اللاعب في صفوف فريق Fc Chiasso الذي ينافس في أقسام الهواة في إيطاليا، بعد تجربة خاضها رفقة صفوف صغار فريق ميتز الفرنسي، قبل أن يجذب انتباه منقبي يوفنتوس الايطالي، ولعب مع فئة أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة.

بينما تعرف الجمهور المغربي على اللاعب المذكور أول مرة سنة 2013 رفقة المنتخب الوطني للفتيان الذي قدم أداء متميزا، وشارك معه في مونديال الفتيان في الإمارات، وكان من الأسماء التي لفتت الانتباه بفضل إمكاناته الكبيرة.