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كُتّاب وآراء
"الكاف" يؤجل بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين
قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، (الكاف) اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي كان من المقرر تنظيمها في الفترة ما بين 4 و25 أبريل المقبل بالكاميرون، إلى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة الكروية القارية في بيان أن هذا القرار جاء نتيجة للوضعية المضطربة التي تعيشها القارة الإفريقية والعالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أنه رغم الحالة الصحية المستقرة بالكاميرون إلا أن اللجنة المنظمة للبطولة بتشاور مع منظمة الصحة العالمية ارتأت تأجيل المنافسات إلى وقت لاحق.
وذكرت الكاف أنه رغم أن الكاميرون اتخذت كافة التدابير الوقائية لمراقبة دخول البلاد، ووفرت المرافق الصحية اللازمة وأعطت فضلا عن ذلك جميع الضمانات لحسن سير هذه المسابقة، إلا أن الوضع الحالي للوباء يصعب معه التنبؤ بتطوره في الأيام القادمة، مبينة أن الإجراءات التقييدية والوقائية التي تتخذها مختلف الحكومات لمنع انتشار الفيروس تزيد من جهتها من صعوبة انتقال الناس.